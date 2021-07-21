"Детишки сразу погибли": Беременную двойней 16-летнюю девушку сбил на ВАЗе пьяный водитель

В поселке Звездный, который находится в 30 минутах езды от Перми, произошла трагедия. В ДТП попала 16-летняя беременная девушка, которая ждала двойню уже в августе. Водитель, сбивший пострадавшую, ранее был лишен прав за пьяную езду.
Все население Звездного сплотилось, чтобы поддержать семью трагически погибшей землячки. В школе, в которой она только что закончила учиться, не могут поверить в происходящее. Сестра погибшей девушки рассказала как все произошло.
19 июля в 20:20 на улице Лесной водитель разогнался по убитой дороге, на которой обычно все едут очень медленно, позже он отказался от медицинского освидетельствования.
- Мама с сестрой всегда там гуляли, потому что там спокойно и мало транспорта, – говорит Светлана. – В тот день они пошли за ягодами. Женя стояла на обочине. Мама собирала ягоды в пяти метрах от неё. Тут вдруг появилась машина – она ехала на порядочной скорости. Мама все видела: автомобиль залетел на обочину, боком зацепил мою сестру, протащил её по дороге и выехал в кювет. Женя израненная заплакала, стала говорить маме, что живот сильно болит и просила вызвать скорую. А водитель цел и невредим вышел из машины и говорит: «У вас всё хорошо?» Какой там хорошо?!- рассказывает сестра погибшей.
По словам родственников, ожидание «скорой» длилось не менее полутора часов. На место происшествия сбежались все и потом поехали за машиной с медиками в Пермь.
- Детишки сразу погибли. Для Женечки кровь донорскую везли со всего города – откуда только могли. Всей Пермью спасали. Потом врачи позвали маму и папу и сообщили, что не смогли помочь Жене. Сказали, что много времени было потеряно, пока ждали скорую помощь, – говорит Светлана.
Водителя ВАЗ — 21113 нашли сразу, им оказался 41-летний уроженец Ивановской области. По словам водителя, его ослепило солнце, а девушка с матерью шли посередине дороги. От освидетельствования он не отказывался, - просто не предложили, заявил задержанный.
- По данным следствия, вечером 19 июля 2021 года в ЗАТО Звёздный Пермского края подозреваемый в состоянии опьянения управлял автомобилем ВАЗ-21113. Во время движения подозреваемый не справился с управлением и допустил наезд на 16-летнюю местную жительницу, которая шла вдоль обочины. После дорожно-транспортного происшествия водитель с места скрылся, – рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, пишет АиФ - Пермь.