7-летний сын Стаса Пьехи попал в больницу после избиения взрослой соседкой. Смотрите видео

В коттеджном поселке Рощине под Санкт-Петербургом Стас Пьеха с бывшей женой Натальей Горчаковой и общим сыном Петей в кругу других членов семьи проводили совместный отдых за городом. Расставшиеся несколько лет супруги совместно воспитывают мальчика и часто проводят время вместе.
На днях стало известно об избиении семилетнего сына Пьехи женщиной, которая проживает в соседнем коттедже. Некоторое время назад в соседний дом заселилась супруга футбольного судьи Василия Безбородого и ее трое детей. Маленький Петя стал дружить с одним из них, что не понравилось соседке, она запретила детям играть вместе, на что обиженный ребенок решил отомстить - воткнул карандаш в бассейн Безбородовых
- Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону, - рассказал очевидец.
По словам очевидца происшествия, мама мальчика Наталья сразу вызвала полицию, но Безбородова не могла остановиться и рассказала полицейским, что те избили и сломали позвоночник. В настоящее времфя ребенок с бабушкой находятся в больнице. Стас Пьеха обратился к адвокату, который будет представлять интересы пострадавшего ребенка.
- В данной ситуации мы будем добиваться возбуждения уголовного дела, а наказание будет зависеть от степени вреда здоровью, причиненному Пете и его бабушке. Это установит судмедэкспертиза. К счастью, очевидцам удалось записать видео, на котором агрессивная женщина признается в нападении, - рассказал адвокат Пьехи.