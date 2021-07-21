Выпавший из окна на пятом этаже пенсионер скончался в Новосибирске
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Выпавший из окна на пятом этаже пенсионер скончался в Новосибирске

8:09:567/21/2021Фото: Инцидент Новосибирск
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Пожилой мужчина выпал из окна, расположенного на лестничной площадке многоквартирного дома. СК начал проверку.

На улице Адриена Лежена, 28 обнаружено тело мужчины

Следственным отделом по Дзержинскому району Новосибирск регионального управления СКР проводится проверка по факту обнаружения трупа под окнами многоэтажного дома. Инцидент произошел вечером в среду.

-На улице Адриена Лежена, 28 обнаружено тело мужчины, 1955 года рождения с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" вечером 21 июля.

Следователи проводят проверочные мероприятия. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

Как рассказали очевидцы происшествия в группе "Инцидент Новосибирск", пожилой мужчина выпал из окна, расположенного на лестничной площадке на пятом этаже жилого дома.

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