Выпавший из окна на пятом этаже пенсионер скончался в Новосибирске

Следственным отделом по Дзержинскому району Новосибирск регионального управления СКР проводится проверка по факту обнаружения трупа под окнами многоэтажного дома. Инцидент произошел вечером в среду.
-На улице Адриена Лежена, 28 обнаружено тело мужчины, 1955 года рождения с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" вечером 21 июля.
Следователи проводят проверочные мероприятия. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.
Как рассказали очевидцы происшествия в группе "Инцидент Новосибирск", пожилой мужчина выпал из окна, расположенного на лестничной площадке на пятом этаже жилого дома.