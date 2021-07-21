Сбор ребенка в школу подорожал на 13% до 13 000 рублей за год в России
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Сбор ребенка в школу подорожал на 13% до 13 000 рублей за год в России

9:34:557/21/2021Фото: Pxfuel
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В расчет стоимости школьного набора вошли канцтовары, обувь и одежда для школы, рюкзаки, настольные лампы и тетради.

Покупки к школе родители делают по-разному - сначала канцтовары, одежду и обувь - намного позже

Траты граждан России для того, чтобы собрать ребенка в школу по-минимуму стали больше на 13% по сравнению с прошлым годом, об этом сообщили после проведения исследования при помощи аналитического ресурса "Чек индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

- Средний чек затрат для сбора ребенка в школу в первой половине июля составлял 12 906 рублей, что на 13% выше, чем в прошлом году, - отметили аналитики.

В расчет стоимости школьного набора вошли канцтовары, обувь и одежда для школы, рюкзаки, настольные лампы и тетради. Период анализа составил с 1 по 15 июля 2020 и 2021 года по всей стране.

При повышении стоимости товаров спрос стал меньше — продажи упали, если сравнивать с прошлым годом. Часть покупок к школе родители делают заранее — товары которые можно купить впрок, продаются в том же объеме. Покупка одежды и обуви как правило откладывается на конец каникул, так как дети растут и родители бояться зря потратить деньги и покупают все в последний момент.

- Объем продаж детской одежды меньше из-за высокой базы 2020 года, когда действовал эффект мер господдержки и отложенного спроса. В июле же текущего года высокая доля трат приходится на отпуск и хозяйственные дела, но с приближением учебного сезона потребительская активность в рамках сбора детей в школу традиционно будет возрастать, - отметили аналитики.

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