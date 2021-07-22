Семья избила медсестру ковидной бригады за отказ брать мазок на коронавирус
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Семья избила медсестру ковидной бригады за отказ брать мазок на коронавирус

1:54:427/22/2021Фото: pexels
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Женщина написала заявление в полицию.

Медсестру избили родственники заболевшего

В Красноярске с медработник одного из местных лечебных учреждений случилось ЧП. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону. Как стало известно, женщина-медработник написала заявление в полицию. На место происшествия выехали правоохранители и выяснили, что в одной из квартир города произошел конфликт между жительницами этой квартиры и медиком. Последняя получила травмы, а у другой участницы ссоры разбит телефон.

Как сообщили в минздраве по региону, медик пришла брать мазок на коронавирус у заболевшей, но приживающие вместе с ней потребовали взять мазок и у них. А это в полномочия медсестры не входит. В итоге, жители квартиры удерживали медика и несколько раз ударили. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.

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