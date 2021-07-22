В Искитиме Газель смяло после удара о бетонный столб. Подробности ЧП на видео
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В Искитиме Газель смяло после удара о бетонный столб. Подробности ЧП на видео

2:15:167/22/2021Фото: АСТ-54
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Водитель смог выйти из салона самостоятельно.

Газель смяло после удара

Вчера, 21 июля, в Искитиме произошло серьезное ДТП. Там, в микрорайоне Подгорный Газель столкнулась с бетонной опорой. Об этом сообщает паблик АСТ-54 в социальной сети Вконтакте. По информации подписчиков, грузовик пролетел несколько десятков метров по газону и столкнулся с бетонной опорой. От удара кабину автомобиля смяло. Но как сообщают очевидцы, водитель вышел из салона самостоятельно.

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