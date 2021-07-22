Новосибирский зоопарк и «Мира Парк» создают новые рабочие места и привлекают туристов, рассказал Андрей Травников
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новосибирский зоопарк и «Мира Парк» создают новые рабочие места и привлекают туристов, рассказал Андрей Травников

2:12:357/22/2021Фото: Правительство НСО
0

В рамках рабочей поездки в Мошковский район губернатор ознакомился с работой «Мира Парка» – первого познавательного парка в пригороде Новосибирска.

Официальное открытие «Мира Парка» состоялось 20 июня этого года

Официальное открытие «Мира Парка» состоялось 20 июня этого года. Он расположен на 15,4 гектарах открытого пространства в Мошковском районе. Объём инвестиций составил около 200 млн руб. В основе идеологии парка – экологическая чистота и здоровый образ жизни. В составе «Мира Парка»: критский лабиринт и Монумент Истины, амфитеатр, Сад камней «Созвездия», полнокупольный планетарий, зона пляжа с бассейном и баней, интерактивная Аллея 7. Ожидается, что «Мира Парк» в посёлке Октябрьский станет знаковым центром отдыха и туризма для горожан, всех жителей и гостей нашего региона.

Директор по развитию «Мира Парка» Анна Михеева рассказала Губернатору о том, что уже сейчас в парк приезжают отдыхающие из соседних регионов – Томской и Кемеровской областей. В связи с этим планируется достроить гостиничную часть, чтобы приезжие смогли останавливаться дольше чем на один день.

«Хотелось бы получить статус туристического объекта – иначе невозможно на федеральной трассе установить указатели. Вторая проблема – организация автобусного сообщения. Есть возможность привлечь частных инвесторов, перевозчиков для организации туристического маршрута до «Мира Парка» и Умревинского острога», – обозначили свои проблемы организаторы объекта.

Андрей Травников выразил уверенность, что в районах Новосибирской области будут появляться новые объекты, подобные «Мира Парку». «Мы готовы оказать поддержку таким проектам, потому что, действительно, не хватает вокруг Новосибирска мест отдыха. При этом, в разных направлениях – по-разному. Скажем, южное, бердское направление исторически привлекает отдыхающих. Здорово, что теперь появилось такое место на севере. Очень рад, что этот смелый проект уже с первого месяца работы становится успешным – для нас это важный сигнал. Сейчас идёт разработка программы внутреннего туризма – и на федеральном, и на региональном уровнях, и такие примеры очень важны для того, чтобы сделать эту программу максимально эффективной», – пояснил Андрей Травников.

Глава региона поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области организовать заезд автобусов маршрута №289 к «Мира Парку», а также найти возможность установить указатели на трассе.

Также в посёлке Барлакский Мошковского района Губернатор посетил подсобное хозяйство Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. Направление деятельности подсобного хозяйства зоопарка – молочное животноводство и растениеводство.

О развитии подсобного хозяйства Губернатору доложил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило. В хозяйстве построен многоквартирный дом-общежитие для сотрудников из разных районов области.

«Четыре года назад на базе хозяйства открыта пасека, насчитывающая сегодня около 80 пчелосемей. В прошлом году удалось собрать около двух тонн меда, в этом году ожидается ещё больший урожай. На базе пасеки планируется развитие детского эко- и агротуризма. Хозяйство – прибыльное, ежегодно растёт количество месяцев, когда мы кормим животных своим мясом. Наша задача – выйти на полное самообеспечение мясом», – доложил Андрей Шило.

В следующем году Новосибирский зоопарк отметит 75-летний юбилей, в процесс разработки находятся несколько проектов, в том числе для африканских животных.

«Вся необходимая помощь и поддержка для дальнейшего развития зоопарка будет оказана», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Напомним, что вопросы развития туризма в Новосибирской области находятся в центре внимания главы региона и областного Правительства – работа ведется в рамках нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Для справки

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется в России с 2021 года в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.

Нацпроект, направленный на комплексное развитие туристической отрасли страны, состоит из трех проектов: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг», «Совершенствование управления в сфере туризма». До 2030 года, благодаря инструментам нацпроекта, планируется увеличить туристический поток по стране, количество рабочих мест в отрасли и экспорт туристических услуг.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф

Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
«Катался бы молча»: в России возмущены словами фигуриста из США
Слуцкая борется с неизлечимой болезнью
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Украинцы раскрыли туристам свое истинное отношение к россиянам
Жизнь отшельницы Лыковой кардинально изменилась из-за Дерипаски
Правда о расправах над советскими срочниками в Чехословакии
Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
губернаторзоопаркпарк мира
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Были в этих парках?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Семья избила медсестру ковидной бригады за отказ брать мазок на коронавирус
1:54:42 7/22/2021
Семья избила медсестру ковидной бригады за отказ брать мазок на коронавирус
БердскПенсии работающих пенсионеров 2021: Как вырастут с 1 августа в России
1:45:51 7/22/2021
Пенсии работающих пенсионеров 2021: Как вырастут с 1 августа в России
Ревакцинация от коронавируса стартовала во всех прививочных центрах Москвы
1:36:07 7/22/2021
Ревакцинация от коронавируса стартовала во всех прививочных центрах Москвы
Имена и фамилии спортсменов, которые едут от России на Олимпийские игры 2021 в Токио
1:29:29 7/22/2021
Имена и фамилии спортсменов, которые едут от России на Олимпийские игры 2021 в Токио
У пожилых вакцинированных людей гораздо меньше антител, выяснили ученые
1:27:06 7/22/2021
У пожилых вакцинированных людей гораздо меньше антител, выяснили ученые
Что сегодня запрещает делать церковь верующему на праздник двух чудотворящих икон Богородицы
1:20:47 7/22/2021
Что сегодня запрещает делать церковь верующему на праздник двух чудотворящих икон Богородицы
Течением Оби унесло маленькую девочку в Новосибирске. Видео спасения
1:17:19 7/22/2021
Течением Оби унесло маленькую девочку в Новосибирске. Видео спасения
БердскДети привезли "пробирку с коронавирусом" в лагерь им. О. Кошевого Бердска
12:57:22 7/22/2021
Дети привезли "пробирку с коронавирусом" в лагерь им. О. Кошевого Бердска
В Новосибирске снова заминировали детские сады
12:33:17 7/22/2021
В Новосибирске снова заминировали детские сады
Министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова избили на отдыхе
12:22:53 7/22/2021
Министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова избили на отдыхе