Новосибирский зоопарк и «Мира Парк» создают новые рабочие места и привлекают туристов, рассказал Андрей Травников

Официальное открытие «Мира Парка» состоялось 20 июня этого года. Он расположен на 15,4 гектарах открытого пространства в Мошковском районе. Объём инвестиций составил около 200 млн руб. В основе идеологии парка – экологическая чистота и здоровый образ жизни. В составе «Мира Парка»: критский лабиринт и Монумент Истины, амфитеатр, Сад камней «Созвездия», полнокупольный планетарий, зона пляжа с бассейном и баней, интерактивная Аллея 7. Ожидается, что «Мира Парк» в посёлке Октябрьский станет знаковым центром отдыха и туризма для горожан, всех жителей и гостей нашего региона.
Директор по развитию «Мира Парка» Анна Михеева рассказала Губернатору о том, что уже сейчас в парк приезжают отдыхающие из соседних регионов – Томской и Кемеровской областей. В связи с этим планируется достроить гостиничную часть, чтобы приезжие смогли останавливаться дольше чем на один день.
«Хотелось бы получить статус туристического объекта – иначе невозможно на федеральной трассе установить указатели. Вторая проблема – организация автобусного сообщения. Есть возможность привлечь частных инвесторов, перевозчиков для организации туристического маршрута до «Мира Парка» и Умревинского острога», – обозначили свои проблемы организаторы объекта.
Андрей Травников выразил уверенность, что в районах Новосибирской области будут появляться новые объекты, подобные «Мира Парку». «Мы готовы оказать поддержку таким проектам, потому что, действительно, не хватает вокруг Новосибирска мест отдыха. При этом, в разных направлениях – по-разному. Скажем, южное, бердское направление исторически привлекает отдыхающих. Здорово, что теперь появилось такое место на севере. Очень рад, что этот смелый проект уже с первого месяца работы становится успешным – для нас это важный сигнал. Сейчас идёт разработка программы внутреннего туризма – и на федеральном, и на региональном уровнях, и такие примеры очень важны для того, чтобы сделать эту программу максимально эффективной», – пояснил Андрей Травников.
Глава региона поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области организовать заезд автобусов маршрута №289 к «Мира Парку», а также найти возможность установить указатели на трассе.
Также в посёлке Барлакский Мошковского района Губернатор посетил подсобное хозяйство Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. Направление деятельности подсобного хозяйства зоопарка – молочное животноводство и растениеводство.
О развитии подсобного хозяйства Губернатору доложил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило. В хозяйстве построен многоквартирный дом-общежитие для сотрудников из разных районов области.
«Четыре года назад на базе хозяйства открыта пасека, насчитывающая сегодня около 80 пчелосемей. В прошлом году удалось собрать около двух тонн меда, в этом году ожидается ещё больший урожай. На базе пасеки планируется развитие детского эко- и агротуризма. Хозяйство – прибыльное, ежегодно растёт количество месяцев, когда мы кормим животных своим мясом. Наша задача – выйти на полное самообеспечение мясом», – доложил Андрей Шило.
В следующем году Новосибирский зоопарк отметит 75-летний юбилей, в процесс разработки находятся несколько проектов, в том числе для африканских животных.
«Вся необходимая помощь и поддержка для дальнейшего развития зоопарка будет оказана», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.
Напомним, что вопросы развития туризма в Новосибирской области находятся в центре внимания главы региона и областного Правительства – работа ведется в рамках нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Для справки
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется в России с 2021 года в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.
Нацпроект, направленный на комплексное развитие туристической отрасли страны, состоит из трех проектов: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг», «Совершенствование управления в сфере туризма». До 2030 года, благодаря инструментам нацпроекта, планируется увеличить туристический поток по стране, количество рабочих мест в отрасли и экспорт туристических услуг.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф