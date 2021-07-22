Имущество семьи экс-сенатора Арашукова на 1,3 млрд рублей изъяли по решению суда
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Имущество семьи экс-сенатора Арашукова на 1,3 млрд рублей изъяли по решению суда

7:05:207/22/2021Фото: Pixabay
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Прокуратура считает, что Арашуковы стали владельцами 75 объектов недвижимости незаконно. Также арестовано более 90 автомобилей.

Суд изъял у Арашуковых имущество

В Басманном суде Москвы прошло заседание, во время которого решался вопрос о судьбе имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его сына Рауля.

Адвокат Владимир Постанюк заявил, что имущество на сумму в 1,3 миллиарда рублей решено изъять. Две квартиры — в Черкесске и Ставрополе и некоторые предметы роскоши решено оставить владельцам.

- В части оставшихся требований суд удовлетворил их в полном объеме", — добавил юрист.

По словам защитника, он будет обжаловать данное решение, которое считает незаконным и необоснованным. В суде, по его мнению не были выслушаны доводы защиты о нарушениях законодательства и приобретении имущества задолго до принятия закона против коррупции.

Прокуратура считает, что Арашуковы стали владельцами 75 объектов недвижимости, в числе которых 9 жилых домов, 5 квартир, отель из 3-х этажей, ресторан и банный комплекс — незаконно. Также арестовано более 90 автомобилей.

Общая стоимость недвижимости и машин составила 1, 565 триллиона рублей.

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