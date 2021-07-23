Врачи назвали метод, который спасает женщин от приливов в менопаузу
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Врачи назвали метод, который спасает женщин от приливов в менопаузу

2:00:097/23/2021Фото: pxfuel.com
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Преждевременная или ранняя менопауза может возникнуть в любом возрасте, и во многих случаях нет четкой причины.

женщина, будильник, кровать
Исследователи объяснили, что протестированная диета не содержала гормональных препаратов или экстрактов, а вместо этого сочетала обезжиренную растительную диету с вареными соевыми бобами

Женщины, которые переходят на веганскую диету, богатую соей, во время менопаузы могут уменьшить количество приливов, которые они испытывают, до 84 процентов без употребления лекарств, пишет dailymail.co.uk.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Джорджа Вашингтона после тестирования диеты с участием 38 женщин в течение 12-недельного периода.

Мало того, что среднее количество приливов от умеренной до сильной снизилось с пяти до одного в день на диете, но они полностью исчезли у 59 процентов субъектов.

Исследователи объяснили, что протестированная диета не содержала гормональных препаратов или экстрактов, а вместо этого сочетала обезжиренную растительную диету с вареными соевыми бобами.

Подсчитано, что около четырех пятых женщин в постменопаузе страдают от приливов, которые сначала проявляются как жар в груди.

Обычно они вызывают потливость, покраснение лица и учащенное сердцебиение - приступы обычно длятся от двух до тридцати минут и повторяются в течение дня.

Хотя для лечения этих симптомов долгое время применялись препараты на основе эстрогена, недавно было обнаружено, что они увеличивают риск заболеваний, включая рак груди.

«Это кардинально меняет правила игры для женщин в возрасте 45 лет и старше», - сказал автор статьи и клинический исследователь Нил Барнард из Университета Джорджа Вашингтона.

«Большинство из тех, кого мы теперь знаем, могут быстро избавиться от самых тяжелых и тревожных симптомов менопаузы без лекарств», - добавил он.

В своем исследовании профессор Барнард и его коллеги набрали 38 женщин в постменопаузе, которые сообщали о двух или более приливах каждый день.

Команда разделила участников на две группы, одна из которых придерживалась своей обычной диеты, а другая перешла на обезжиренную веганскую диету - в одной из них ежедневно входило полчашки вареных соевых бобов - в общей сложности 12 человек. недели.

«Предыдущие исследования показали, что соя может быть полезной, поэтому мы решили проверить изменение диеты», - пояснила автор статьи Хана Кахлеова из Вашингтонского комитета врачей по ответственной медицине.

Каждый субъект регистрировал частоту и тяжесть своих приливов в мобильном приложении, в то время как другие их вазомоторные, психосоциальные, физические и сексуальные симптомы оценивались с помощью «Опросника качества жизни для менопаузы».

Кроме того, каждой женщине была предоставлена ​​цифровая самокалибровочная шкала, с помощью которой они могли ежедневно отслеживать изменения веса своего тела, а также принимать участие в еженедельных звонках Zoom, чтобы связаться с исследовательской группой.

СОЕВЫЕ БОБЫ

Наряду с резким сокращением приливов многие участники, соблюдающие соевую диету, также сообщили об улучшении своего настроения, общей энергии и сексуальных симптомов.

«По сути, это было для меня спасением. Мне вернули качество жизни », - сказал один анонимный участник исследования.

Другая сказал: «Я лучше сплю, и приливы у меня значительно уменьшились».

Кроме того, несколько участников сказали, что диета привела к лучшему пищеварению и значительной потере веса.

«Прежде чем вы перейдете к какому-либо лекарству, я бы попробовал этот путь, потому что это легко», - сказал один из участников.

Это может сделать каждый », - заключила она.

В целом, группа, которая придерживалась веганской диеты, богатой соей, сообщила о снижении общего количества приливов, которые они испытывают, в среднем на 79%, и, в частности, на 84% о снижении количества эпизодов от средней до тяжелой.

«К концу исследования большинство <59 процентов> женщин, соблюдающих растительную диету, богатую соей, сообщили, что они больше не испытывали приливов от умеренных до сильных приливов», - пояснила д-р Кахлеова.

«Они ощутили значительное улучшение качества жизни».

Подобных изменений не наблюдалось у женщин контрольной группы, которые все придерживались своей обычной диеты.

Ученые подозревают, что полезные эффекты сои могут быть связаны с так называемыми изофлавонами, которые они содержат - соединениями, которые метаболизируются кишечными бактериями в эквол, известное нестероидное соединение эстрогена.

Предыдущие исследования связали эквол со снижением как частоты, так и тяжести приливов, а также показали, что люди, соблюдающие веганскую или вегетарианскую диету, производят более высокие уровни этого соединения.

Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Menopause: The Journal of the North American Menopause Society.

ОБЪЯСНЕНИЕ МЕНОПАУЗЫ

Менопауза наступает, когда у женщины прекращаются менструации и она больше не может забеременеть естественным путем.

Это естественная часть старения, которая возникает у женщин в возрасте от 45 до 55 лет.

Однако 1 из 100 женщин может испытывать менопаузу до 40 лет, что известно как преждевременная менопауза или преждевременная недостаточность яичников.

Симптомы часто включают приливы, ночную потливость, плохое настроение, снижение полового влечения, сухость влагалища, увеличение волос на лице и трудности со сном.

Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения, симптомы могут начаться за несколько месяцев или даже лет до остановки менструации и продолжаться около четырех лет после последней менструации.

Преждевременная или ранняя менопауза может возникнуть в любом возрасте, и во многих случаях нет четкой причины.

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