Добрые слова и картинки на Всемирный день китов и дельфинов 23 июля

Всемирный день китов и дельфинов планета отмечает ежегодно 23 июля. А призван он спасти морских млекопитающих от истребления. Начало празднику положено в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия осуществила ввод запрета на китовый промысел. И произошло это именно 23 июля.
Он такой лучезарный и дивный —
День всемирный китов и дельфинов,
Их величие нас восхищает,
Доброта их восторг вызывает.
Так давайте беречь водоёмы,
Наводить там порядок, как дома,
Чтобы жили создания эти
В самых чистых морях на планете!
***
Я поздравляю с Днем дельфинов и китов,
Пусть он тебя наполнит позитивом,
Будь море жизни переплыть готов,
Как кит иди к мечте неторопливо.
А как дельфин будь весел и игрив,
И предан будь любви ты, бесконечно,
В борьбе со злом ты будь непобедим,
И радуйся друзьям и новым встречам.
Защита всех дельфинов и китов
Заслуживает нашего внимания!
Любой из них пусть будет жив-здоров,
Ведь многие на грани вымирания!
А так ли нужен сей деликатес,
Если, например, еще вчера
Был горбатый кит, но он исчез?
А может ведь настать эта пора!
Задумайтесь, зачем уничтожать
То, что вдруг исчезнет безвозвратно!
Природу нужно всем нам уважать,
Используя все блага аккуратно!
***
О китах и о дельфинах
Речь сегодня я веду.
В их охрану вы внесите
Лепту важную свою.
Пусть становиться их больше,
Ведь они для нас друзья.
Берегите их, ребята,
Ведь без этого нельзя.
Сегодня день совсем особый,
Китов, дельфинов славных день,
Покой беречь их, безопасность
Пусть ни когда не будет лень.
Они прекрасны и невинны,
В них сила есть, большая мощь,
Опасность, что им угрожает
Нам всем желаю превозмочь.
***
В день дельфинов и китов
Пожелаем: пусть здоров,
Счастлив тот всегда пусть будет,
Сохранит китов кто людям.
И природу сбережет.
Всех дельфинов он спасет
От напастий, браконьеров.
Будет он для всех примером,
Бесподобным образцом.
Красоту мы сбережем
Окружающей земли.
Чтобы дети в ней росли.
Киты с дельфинами — морские обитатели,
Друзья людей, товарищи, приятели.
Сегодня всем попытаюсь пожелать
Лишь мира в море, никого не истреблять.
Добра и счастья, дружбы и любви,
Пускай живут и здравствуют киты!
Источник, pozdravok.ru