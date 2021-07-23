Добрые слова и картинки на Всемирный день китов и дельфинов 23 июля
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Добрые слова и картинки на Всемирный день китов и дельфинов 23 июля

1:00:187/23/2021Фото: bipbap.ru
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Киты с дельфинами — морские обитатели, друзья людей, товарищи, приятели. Сегодня всем попытаюсь пожелать лишь мира в море, никого не истреблять.

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов
23 июля - Всемирный день китов и дельфинов

Всемирный день китов и дельфинов планета отмечает ежегодно 23 июля. А призван он спасти морских млекопитающих от истребления. Начало празднику положено в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия осуществила ввод запрета на китовый промысел. И произошло это именно 23 июля.

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов
23 июля - Всемирный день китов и дельфинов

Он такой лучезарный и дивный —
День всемирный китов и дельфинов,
Их величие нас восхищает,
Доброта их восторг вызывает.

Так давайте беречь водоёмы,
Наводить там порядок, как дома,
Чтобы жили создания эти
В самых чистых морях на планете!

***

Я поздравляю с Днем дельфинов и китов,
Пусть он тебя наполнит позитивом,
Будь море жизни переплыть готов,
Как кит иди к мечте неторопливо.

А как дельфин будь весел и игрив,
И предан будь любви ты, бесконечно,
В борьбе со злом ты будь непобедим,
И радуйся друзьям и новым встречам.

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов
23 июля - Всемирный день китов и дельфинов

Защита всех дельфинов и китов
Заслуживает нашего внимания!
Любой из них пусть будет жив-здоров,
Ведь многие на грани вымирания!

А так ли нужен сей деликатес,
Если, например, еще вчера
Был горбатый кит, но он исчез?
А может ведь настать эта пора!

Задумайтесь, зачем уничтожать
То, что вдруг исчезнет безвозвратно!
Природу нужно всем нам уважать,
Используя все блага аккуратно!

***

О китах и о дельфинах
Речь сегодня я веду.
В их охрану вы внесите
Лепту важную свою.

Пусть становиться их больше,
Ведь они для нас друзья.
Берегите их, ребята,
Ведь без этого нельзя.

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов
23 июля - Всемирный день китов и дельфинов

Сегодня день совсем особый,
Китов, дельфинов славных день,
Покой беречь их, безопасность
Пусть ни когда не будет лень.

Они прекрасны и невинны,
В них сила есть, большая мощь,
Опасность, что им угрожает
Нам всем желаю превозмочь.

***

В день дельфинов и китов
Пожелаем: пусть здоров,
Счастлив тот всегда пусть будет,
Сохранит китов кто людям.
И природу сбережет.
Всех дельфинов он спасет
От напастий, браконьеров.
Будет он для всех примером,
Бесподобным образцом.
Красоту мы сбережем
Окружающей земли.
Чтобы дети в ней росли.

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов
23 июля - Всемирный день китов и дельфинов

Киты с дельфинами — морские обитатели,
Друзья людей, товарищи, приятели.
Сегодня всем попытаюсь пожелать
Лишь мира в море, никого не истреблять.
Добра и счастья, дружбы и любви,
Пускай живут и здравствуют киты!

Источник, pozdravok.ru

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