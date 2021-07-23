Почему категорические запрещают людям есть цветы и плоды надземного картофеля
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему категорические запрещают людям есть цветы и плоды надземного картофеля

3:30:357/23/2021Фото: pxhere.com
0

Цветки картофеля выглядят как цветы томата, но обычно они белые, бледно-лиловые или розовые, а не желтые.

В конце вегетационного периода, обычно в июле или августе, у растений картофеля вырастают цветы, которые превращаются в плоды

КАРТОФЕЛЬ не только дает нам клубни для еды, но и может цвести и плодоносить. Вы можете есть цветы картофеля?

Когда дело доходит до картофеля, большинство из нас думает только о том, что мы едим. Это происходит из подземных стеблей, которые дают клубни, из которых вырастает картофель. Однако знаете ли вы, что картофель также дает цветы и фрукты, которые растут на другой стороне земли, чтобы мы могли их увидеть? Мы расскажем все, что вам нужно знать о цветах растений картофеля и о том, что с ними можно сделать, пишет express.co.uk.

В конце вегетационного периода, обычно в июле или августе, у растений картофеля вырастают цветы, которые превращаются в плоды.

Возможно, вы слышали истории о людях, которые говорили, что их картофель превратился в помидоры, но это не совсем так.

Так что же такое фрукты и цветы картофеля и можно ли их есть?

Цветки картофеля выглядят как цветы томата, но обычно они белые, бледно-лиловые или розовые, а не желтые.

Обычно эти цветы засыхают и опадают в засушливые месяцы и не превращаются в плоды.

Однако, если погода достаточно прохладная и достаточно дождя, чтобы цветы могли опыляться и расти, из них вырастут плоды картофеля.

Плоды картофеля часто путают с помидорами, что иногда заставляет людей думать, что их семена были перемешаны, но это не так.

Это ягоды картофеля, напоминающие маленькие зеленые помидоры черри.

Кожица плода обычно остается зеленой и кожистой - она ​​не окрашивается.

Можно ли есть цветы картофеля?

НИКОГДА не ешьте цветы картофеля, потому что они ядовиты.

Согласно информации с веб-сайта Университета штата Мичиган, фрукт содержит большое количество соланина, от которого едок становится очень плохо.

Это тот же яд, который содержится в несъедобном картофеле, который выкопали и оставили на солнце, чтобы он стал зеленым.

Плоды картофельного растения не только неприятны для еды, они могут вызывать ужасные симптомы, такие как головная боль, боль в животе, шок и диарея.

Вы даже не должны беспокоиться о сохранении спелых семян внутри ядовитых фруктов, потому что они не дают такого же картофеля, что и родительское растение.

Если бы вы действительно использовали эти семена, этому растению потребовались бы годы и годы, чтобы вырасти достаточно большими для сбора урожая.

Выявлены новые последствия у перенесенных коронавирус
Путин внес в ГД законопроект относительно маршалов и генералов
14-летняя школьница-гигант стала звездой соцсетей
Для тех, кто любит сало: правда и мифы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Кому категорически запрещено есть арбузы
Порошенко обещал вернуть Крым домой: реакция Путина
Не стало автора песен «Ушаночка», «Телогреечка» и «Аксинья»
Брат Сафонова сделал важное заявление
огородцветыдачасадкартофельнельзя есть
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пробовали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему категорические запрещают людям есть цветы и плоды надземного картофеля
3:30:35 7/23/2021
Почему категорические запрещают людям есть цветы и плоды надземного картофеля
Дикие свиньи уничтожат землю: в чем причина?
3:00:12 7/23/2021
Дикие свиньи уничтожат землю: в чем причина?
Почему смертельно опасно оставлять бутылку воды в автомобиле? Смотрите видео
2:30:52 7/23/2021
Почему смертельно опасно оставлять бутылку воды в автомобиле? Смотрите видео
Почему автору "Гарри Поттера" Джоан Роулинг угрожают смертью в Твиттере
2:00:44 7/23/2021
Почему автору "Гарри Поттера" Джоан Роулинг угрожают смертью в Твиттере
Врачи назвали метод, который спасает женщин от приливов в менопаузу
2:00:09 7/23/2021
Врачи назвали метод, который спасает женщин от приливов в менопаузу
Как посчитать, сколько нужно обоев для ремонта?
1:30:07 7/23/2021
Как посчитать, сколько нужно обоев для ремонта?
Добрые слова и картинки на Всемирный день китов и дельфинов 23 июля
1:00:18 7/23/2021
Добрые слова и картинки на Всемирный день китов и дельфинов 23 июля
Лунный календарь на декабрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния
12:30:05 7/23/2021
Лунный календарь на декабрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния
БердскГлава регионального МВД приказал проверить полицию Бердска после заявлений Насти Харьковской об издевательствах мужа-тирана
11:58:00 7/22/2021
Глава регионального МВД приказал проверить полицию Бердска после заявлений Насти Харьковской об издевательствах мужа-тирана
От дизайна особняка с золотым унитазом открестился арестованный глава ГИБДД Ставрополья Сафонов
11:34:39 7/22/2021
От дизайна особняка с золотым унитазом открестился арестованный глава ГИБДД Ставрополья Сафонов