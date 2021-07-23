Почему категорические запрещают людям есть цветы и плоды надземного картофеля

КАРТОФЕЛЬ не только дает нам клубни для еды, но и может цвести и плодоносить. Вы можете есть цветы картофеля?
Когда дело доходит до картофеля, большинство из нас думает только о том, что мы едим. Это происходит из подземных стеблей, которые дают клубни, из которых вырастает картофель. Однако знаете ли вы, что картофель также дает цветы и фрукты, которые растут на другой стороне земли, чтобы мы могли их увидеть? Мы расскажем все, что вам нужно знать о цветах растений картофеля и о том, что с ними можно сделать, пишет express.co.uk.
В конце вегетационного периода, обычно в июле или августе, у растений картофеля вырастают цветы, которые превращаются в плоды.
Возможно, вы слышали истории о людях, которые говорили, что их картофель превратился в помидоры, но это не совсем так.
Так что же такое фрукты и цветы картофеля и можно ли их есть?
Цветки картофеля выглядят как цветы томата, но обычно они белые, бледно-лиловые или розовые, а не желтые.
Обычно эти цветы засыхают и опадают в засушливые месяцы и не превращаются в плоды.
Однако, если погода достаточно прохладная и достаточно дождя, чтобы цветы могли опыляться и расти, из них вырастут плоды картофеля.
Плоды картофеля часто путают с помидорами, что иногда заставляет людей думать, что их семена были перемешаны, но это не так.
Это ягоды картофеля, напоминающие маленькие зеленые помидоры черри.
Кожица плода обычно остается зеленой и кожистой - она не окрашивается.
Можно ли есть цветы картофеля?
НИКОГДА не ешьте цветы картофеля, потому что они ядовиты.
Согласно информации с веб-сайта Университета штата Мичиган, фрукт содержит большое количество соланина, от которого едок становится очень плохо.
Это тот же яд, который содержится в несъедобном картофеле, который выкопали и оставили на солнце, чтобы он стал зеленым.
Плоды картофельного растения не только неприятны для еды, они могут вызывать ужасные симптомы, такие как головная боль, боль в животе, шок и диарея.
Вы даже не должны беспокоиться о сохранении спелых семян внутри ядовитых фруктов, потому что они не дают такого же картофеля, что и родительское растение.
Если бы вы действительно использовали эти семена, этому растению потребовались бы годы и годы, чтобы вырасти достаточно большими для сбора урожая.