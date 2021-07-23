Красивые поздравления с днем княгини Ольги 24 июля 2021 года: Поздравь Ольгу, Оленьку, Олечку в праздник

24 июля — День святой равноапостольной княгини Ольги. Будучи женой великого князя Игоря, после его убийства, она направила все свои силы на управление государством и служение ему.
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В День Ольги пожелать хочу тебе,
Чтоб ты была прекрасна и любима,
Чтоб Ангелом Хранителем везде
Была ты свято бережно хранима.
Желаю искренних и нежных слов,
Тебе я, Ольга, только света пожелаю,
И пусть тебе подарят сто цветов,
Ты будешь их прекрасней, уверяю.
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Поздравляем, Ольга, с именинами,
Будь счастливой, радостной, красивой.
Пусть твой ангел в жизни помогает,
От всех бед тебя оберегает!
Пусть тебе сопутствует удача,
Пусть все исполняются мечты.
Знай, что для друзей и самых близких
В этом мире лучше только ты!
***
Тебя поздравляю с Днем Ольги сердечно!
Желаю здоровья, достатка, добра,
А также любви самой чистой и вечной!
На блага пусть жизнь с тобой будет щедра!
Пускай бережет тебя Ольга Святая,
Чтоб радость дарил тебе каждый денек,
Чтоб ты жила, Оля, печали не зная,
И вечно цвела, как прекрасный цветок!
***
В этот день желаю, Оля,
Благ тебе и доброты.
Было счастье чтоб такое,
Как прекрасные цветы.
Ангел твой оберегает
И на верный путь ведёт.
Ольга светлая такая,
Пусть тебе во всём везёт!
***
Поздравляем дорогую Ольгу
С днем ее прекрасных именин!
Жизнь пусть будет радостной и долгой,
Ярче всех пейзажей и картин.
Твое имя доброе, как солнце.
Улыбайся же ему под стать.
Пусть скорее у тебя исполнится
Все, чего ты хочешь пожелать.
Крыльями твой Ангел укрывает
От невзгод и от плохих людей.
Пусть тебя любовь везде встречает,
В сердце зажигая сто огней!
***
С Днем Ольги шлю сегодня
От сердца поздравления,
Поможет пусть Святая,
Дарует пусть терпение.
Пускай добавит силы,
И шепчет свой совет,
В любви и крепкой вере
Желаю долгих лет.
Ведет пускай за руку
К мечте твоей заветной,
Пусть просьбу не оставит
Святая без ответа.
***
Пусть Ольга принесет святая
Мудрость, силы и везение!
Пусть сбудется мечта любая
С Божьего благословения!
Тебе желаю счастья много,
Любви взаимной и достатка,
Всего лишь доброго, благого
И в жизни лада и порядка!
Источник, pozdravok.ru