128 пациентов скончались после прививки от коронавируса вакцинами Pfizer и Moderna
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128 пациентов скончались после прививки от коронавируса вакцинами Pfizer и Moderna

10:18:497/23/2021Фото: pixabay.com
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Причины летальных исходов разные. В Швейцарии две дозы вакцины от коронавируса получили почти 4 млн человек — более 46% населения конфедерации.

На 21 июля известно о 4319 случаях побочных эффектов, появившихся после применения препаратов
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Швейцарии почти 128 человек умерли после вакцинации от коронавируса через разные промежутки времени.

"Несмотря на хронологическую корреляцию, нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти", — цитирует РИА Новости надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.

Летальные исходы связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от иммунизации, уточнили в ведомстве.

На 21 июля известно о 4319 случаях побочных эффектов, появившихся после применения препаратов. Из них 1632 сообщения касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 2611 — Moderna. В 76 случаях использованный препарат не указывался. Из всех побочных эффектов 1537 (35,6%) квалифицировали как серьезные. Средний возраст умерших составлял 80,5 года.

По данным Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии, в стране две дозы вакцины от коронавируса получили почти 4 млн человек — более 46% населения конфедерации.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на 22 июля первым компонентом вакцинировались в Бердске 19 322 человека. Двумя компонентами - 14 354. Средний показатель вакцинации - 471 человек в день.

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От редакции

Вы уже поставили прививку?

Аноним, 23 июля 2021 10:30:04
Согласно данным минздрава Израиля, вакцина Pfizer эффективна от симптомного коронавируса только на 41%, в то время как британцы называли цифру 88%.
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