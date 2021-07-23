128 пациентов скончались после прививки от коронавируса вакцинами Pfizer и Moderna

В Швейцарии почти 128 человек умерли после вакцинации от коронавируса через разные промежутки времени.
"Несмотря на хронологическую корреляцию, нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти", — цитирует РИА Новости надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.
Летальные исходы связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от иммунизации, уточнили в ведомстве.
На 21 июля известно о 4319 случаях побочных эффектов, появившихся после применения препаратов. Из них 1632 сообщения касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 2611 — Moderna. В 76 случаях использованный препарат не указывался. Из всех побочных эффектов 1537 (35,6%) квалифицировали как серьезные. Средний возраст умерших составлял 80,5 года.
По данным Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии, в стране две дозы вакцины от коронавируса получили почти 4 млн человек — более 46% населения конфедерации.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на 22 июля первым компонентом вакцинировались в Бердске 19 322 человека. Двумя компонентами - 14 354. Средний показатель вакцинации - 471 человек в день.