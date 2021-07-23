Почему автору "Гарри Поттера" Джоан Роулинг угрожают смертью в Твиттере

Джоан Роулинг наносит ответный удар после получения угроз убийством в Интернете. Автор «Гарри Поттера» утверждала, что насилие совершают транс-активисты, продолжая критиковать движение за права трансгендеров.
В недавнем твите она делится снимком экрана с человеком, который написал: «Я желаю вам очень хорошей бомбы в почтовом ящике», пишет yourtango.com.
В последние годы автор безжалостно критикует транс-активизм, что вызвало у нее много ненависти в Интернете, в результате чего ее обвинили в трансфобии.
Что Дж. К. Роулинг сказала о трансгендерных людях?
Прошлые комментарии Роулинг, в значительной степени обозначенные как трансфобные, подверглись резкой критике со стороны бывших фанатов и активистов.
Вот история анти-транс-комментариев Роулинг.
В 2019 году Джоан Роулинг защищала исследователя, который борется с трансгендерством.
В декабре 2019 года Роулинг получила негативную реакцию после того, как написала в Твиттере о своей поддержке Майи Форстатер, британского исследователя, потерявшего работу после того, как она высказала то , что она назвала «гендерно-критическими взглядами» на транс людей.
Форстатер проиграла иск о дискриминации против своего бывшего работодателя, суд обвинил ее в анти-транс-взглядах.
«Это также легкомыслие, чтобы предположить, что истец просто не придерживается мнения, что транс-женщины являются женщинами», - постановил суд. «Она твердо верит, что они мужчины, и скажет это, когда захочет».
Роулинг зашла в Twitter после решения суда, чтобы выразить свою поддержку Форстатеру и осудила это решение.
В 2020 году Роулинг опровергла идею о том, что «секс нереален».
6 июня 2020 года Роулинг поделилась в Твиттере статьей о «людях, у которых менструация», по-видимому, не согласившись с гендерно-нейтральным термином и намекнув, что вместо этого в статье следовало использовать слово «женщины».
«Люди, у которых менструация». Я уверен, что раньше для этих людей было какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне. Вумбен? Вимпунд? Вумуд? » она написала.
Конечно, слово «люди» предназначено для интеграции транс-мужчин и небинарных людей, у которых менструация.
Когда последовала негативная реакция, Роулинг удвоила свои заявления, отвергнув идею о том, что секс - это социальная конструкция.
«Если секс не существует, нет влечения к своему полу. Если секс не существует, то живая реальность женщин во всем мире стирается. Я знаю и люблю трансгендеров, но стирание понятия секса лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. «Говорить правду - это не ненависть», - написала она в Твиттере.
Затем Роулинг сказала, что она «обеспокоена» трансактивизмом.
Роулинг продолжила свои неоднозначные комментарии в длинном сообщении в блоге 10 июня, которое она продвигала, разместив ссылку в Твиттере вместе с подписью «Войны TERF».
TERF - это аббревиатура , обозначающая радикальных феминисток-трансгендеров.
В блоге Роулинг еще раз выразила поддержку Форстатеру, а затем обозначила «пять причин для беспокойства по поводу нового трансактивизма», выразив обеспокоенность по поводу потери «однополых пространств».
Члены актерского состава «Гарри Поттера» ответили критикой анти-транс-комментариев Роулинг.
В то время как фанаты и критики возмущенно отзывались в сети, несколько членов актерского состава «Гарри Поттера» дистанцировались от автора.
Дэниел Рэдклифф сделал заявление через Trevor Project, написав: «Всем людям, которые теперь чувствуют, что их опыт чтения книг был запятнан или уменьшен. Мне очень жаль, что эти комментарии причинили вам боль ».
Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону Грейнджер в сериале, также оказала поддержку сообществу трансгендеров.
«Транссексуалы - это те, кем они себя называют, и которые заслуживают жить своей жизнью, не подвергаясь постоянным вопросам или утверждениям, что они не те, кем они себя называют», - написал Уотсон в Twitter. «Я хочу, чтобы мои транс-последователи знали, что я и многие другие люди во всем мире видят вас, уважают вас и любят за то, кто вы есть».
Роулинг продолжала осуждать трансактивизм.
В июле 2020 года Роулинг разразилась очередной слезой в Твиттере о блокаторах полового созревания, кросс-половых гормонах и антипереходах.
В ходе беседы из 11 твитов она сравнила поддержку людей, переходящих на «конверсионную терапию», и посетовала на «риски для здоровья, связанные с гормонами разных полов».
Книгу Роулинг «Беспокойная кровь» вскоре назвали трансфобной.
В сентябре 2020 года выпуск книги Роулинг «Беспокойная кровь» подлил масла в огонь этой негативной реакции, поскольку она подверглась критике со стороны транс- и небинарных авторов за изображение злодея, переодевающегося в переодевание.
Книга рассказывает о серийном убийце, который охотится на женщин, переодеваясь в женскую одежду, которая, как некоторые опасались, предназначалась для трансгендерного сообщества.
Ее критикам показалось, что Роулинг играет в ложном представлении транс-женщин как мужчин в женской одежде, ожидающих, чтобы воспользоваться другими женщинами.
В книге явно не упоминается термин «трансгендер» или какой-либо связанный с ним язык , а убийца изображен как цисгендерный мужчина.
В 2021 году Стивен Кинг сказал, что Роулинг заблокировала его после того, как он раскритиковал ее анти-транс-взгляды.
Автор Стивен Кинг утверждал, что Роулинг заблокировала его после того, как он раскритиковал ее в твите в прошлом году.
Он написал в Твиттере, что, по его мнению, его коллега-автор «ошибался насчет транс-женщин».
«Кто-то написал мне в Твиттере:« Как вы думаете, транс-женщины - это женщины? » и я сказал: «Да, знаю». И это то, на что она разозлилась - мое мнение », - сказал Кинг в интервью о предполагаемой блокировке.
Теперь Роулинг поделилась угрозами расправы, которые она получала за эти анти-транс-комментарии.
В июле 2021 года Роулинг поделилась полученной ею угрозой смерти и обвинила «транс-активистов» в подобных комментариях.
Когда его спросили, был ли этот ненавистный комментарий ответом на ее взгляды на транс-сообщество, Роулинг написала:
«Да, но теперь сотни транс-активистов угрожают мне избить, изнасиловать, убить и взорвать бомбы. Я понял, что это движение не представляет никакого риска для женщин».