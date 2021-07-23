Дикие свиньи уничтожат землю: в чем причина?
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Дикие свиньи уничтожат землю: в чем причина?

3:00:127/23/2021Фото: piqsels.com
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Согласно исследованию, выкорчевывая углерод, оставшийся в почве, дикие свиньи ежегодно выделяют около 4,9 млн метрических тонн углекислого газа по всему миру. Это эквивалентно выбросам углерода 1,1 млн автомобилей.

кабаны
По словам доктора О'Брайана, растущие в мире популяции одичавших свиней могут представлять значительную угрозу для климата

Согласно одному исследованию, выкорчевывая углерод, оставшийся в почве, дикие свиньи ежегодно выделяют около 4,9 миллиона метрических тонн углекислого газа по всему миру, пишет dailymail.co.uk.

Это эквивалентно выбросам углерода 1,1 миллиона автомобилей, говорят эксперты из университетов Квинсленда, Австралия, и Кентербери, Новая Зеландия.

В своем исследовании исследователи объединили прогностические модели популяции с передовыми методами картирования, чтобы определить влияние диких свиней на климат.

Команда смоделировала 10 000 карт потенциальной плотности диких свиней на пяти континентах на основе имеющихся данных о количестве и распределении животных.

Затем они смоделировали, какой объем почвы будет нарушен этими свиньями, на основе предыдущих исследований ущерба, нанесенного кормлением в различных климатических условиях.

По словам команды, полученные данные подчеркивают влияние, которое могут оказывать инвазивные виды, такие как дикие свиньи, и необходимость более эффективного контроля для управления их популяциями.

Популяции диких свиней обычно управляются с использованием таких подходов, как охота, травля, установка ловушек и установка барьеров, чтобы остановить их распространение в новых районах.

Дикие свиньи похожи на тракторы, которые бороздят поля, переворачивают почву в поисках пищи », - сказал автор статьи и эколог по пространству Кристофер О'Брайан из Университета Квинсленда.

«Когда почвы нарушаются из-за вспашки поля людьми или, в данном случае, из-за выкорчевывания диких животных, углерод выбрасывается в атмосферу».

«Поскольку почва содержит почти в три раза больше углерода, чем в атмосфере, даже небольшая часть углерода, выделяемого из почвы, может ускорить изменение климата», - пояснил он.

По словам доктора О'Брайана, растущие в мире популяции одичавших свиней могут представлять значительную угрозу для климата.

«Наши модели показывают широкий диапазон результатов, но они показывают, что дикие свиньи, скорее всего, в настоящее время выкорчевывают территорию площадью от 36 000 до 124 000 квадратных километров <13 900–47 877 квадратных миль> в среде, где они не являются местными».

«Это огромная территория - и это не только влияет на здоровье почвы и выбросы углерода, но также угрожает биоразнообразию и продовольственной безопасности, которые имеют решающее значение для устойчивого развития».

«Инвазивные виды - это проблема, вызванная деятельностью человека, поэтому мы должны признать и взять на себя ответственность за их экологические и экологические последствия», - сказал автор статьи и ученый-эколог Николас Паттон из Кентерберийского университета.

«Если инвазивным свиньям будет позволено проникнуть в районы с обильным почвенным углеродом, в будущем может возникнуть еще больший риск выбросов парниковых газов».

«Поскольку дикие свиньи плодовиты и наносят большой ущерб, с ними сложно справиться».

«Борьба с дикими свиньями, безусловно, потребует сотрудничества и сотрудничества в нескольких юрисдикциях, и наша работа - лишь часть головоломки, помогая менеджерам лучше понять их влияние».

«Понятно, что еще предстоит проделать дополнительную работу, но тем временем мы должны продолжать защищать и контролировать экосистемы и их почвы, которые восприимчивы к инвазивным видам из-за потери углерода».

Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Global Change Biology.

ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ: ГЛОБАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ ЦЕЛИ СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ УГЛЕРОДА

Парижское соглашение, впервые подписанное в 2015 году, представляет собой международное соглашение по контролю и ограничению изменения климата.

Он надеется удержать повышение глобальной средней температуры до уровня ниже 2 ° C (3,6 ° F) «и продолжить усилия по ограничению повышения температуры до 1,5 ° C (2,7 ° F)».

Похоже, что более амбициозная цель ограничения глобального потепления до 1,5 ° C (2,7 ° F) может быть важнее, чем когда-либо, согласно предыдущему исследованию, которое утверждает, что 25% населения мира может увидеть значительное увеличение более засушливых условий.

В июне 2017 года президент Трамп объявил о намерении США, второго по величине производителя парниковых газов в мире, выйти из соглашения.

Парижское соглашение об изменении климата преследует четыре основные цели в отношении сокращения выбросов:

1) Долгосрочная цель - удержать повышение средней глобальной температуры на уровне значительно ниже 2 ° C по сравнению с доиндустриальными уровнями.

2) Стремиться ограничить повышение до 1,5 ° C, поскольку это значительно снизит риски и последствия изменения климата.

3) Правительства согласились с необходимостью достижения пика глобальных выбросов как можно скорее, признавая, что это займет больше времени для развивающихся стран.

4) После этого предпринять быстрые сокращения в соответствии с лучшими имеющимися научными данными.

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