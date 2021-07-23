Дикие свиньи уничтожат землю: в чем причина?

Согласно одному исследованию, выкорчевывая углерод, оставшийся в почве, дикие свиньи ежегодно выделяют около 4,9 миллиона метрических тонн углекислого газа по всему миру, пишет dailymail.co.uk.
Это эквивалентно выбросам углерода 1,1 миллиона автомобилей, говорят эксперты из университетов Квинсленда, Австралия, и Кентербери, Новая Зеландия.
В своем исследовании исследователи объединили прогностические модели популяции с передовыми методами картирования, чтобы определить влияние диких свиней на климат.
Команда смоделировала 10 000 карт потенциальной плотности диких свиней на пяти континентах на основе имеющихся данных о количестве и распределении животных.
Затем они смоделировали, какой объем почвы будет нарушен этими свиньями, на основе предыдущих исследований ущерба, нанесенного кормлением в различных климатических условиях.
По словам команды, полученные данные подчеркивают влияние, которое могут оказывать инвазивные виды, такие как дикие свиньи, и необходимость более эффективного контроля для управления их популяциями.
Популяции диких свиней обычно управляются с использованием таких подходов, как охота, травля, установка ловушек и установка барьеров, чтобы остановить их распространение в новых районах.
Дикие свиньи похожи на тракторы, которые бороздят поля, переворачивают почву в поисках пищи », - сказал автор статьи и эколог по пространству Кристофер О'Брайан из Университета Квинсленда.
«Когда почвы нарушаются из-за вспашки поля людьми или, в данном случае, из-за выкорчевывания диких животных, углерод выбрасывается в атмосферу».
«Поскольку почва содержит почти в три раза больше углерода, чем в атмосфере, даже небольшая часть углерода, выделяемого из почвы, может ускорить изменение климата», - пояснил он.
По словам доктора О'Брайана, растущие в мире популяции одичавших свиней могут представлять значительную угрозу для климата.
«Наши модели показывают широкий диапазон результатов, но они показывают, что дикие свиньи, скорее всего, в настоящее время выкорчевывают территорию площадью от 36 000 до 124 000 квадратных километров <13 900–47 877 квадратных миль> в среде, где они не являются местными».
«Это огромная территория - и это не только влияет на здоровье почвы и выбросы углерода, но также угрожает биоразнообразию и продовольственной безопасности, которые имеют решающее значение для устойчивого развития».
«Инвазивные виды - это проблема, вызванная деятельностью человека, поэтому мы должны признать и взять на себя ответственность за их экологические и экологические последствия», - сказал автор статьи и ученый-эколог Николас Паттон из Кентерберийского университета.
«Если инвазивным свиньям будет позволено проникнуть в районы с обильным почвенным углеродом, в будущем может возникнуть еще больший риск выбросов парниковых газов».
«Поскольку дикие свиньи плодовиты и наносят большой ущерб, с ними сложно справиться».
«Борьба с дикими свиньями, безусловно, потребует сотрудничества и сотрудничества в нескольких юрисдикциях, и наша работа - лишь часть головоломки, помогая менеджерам лучше понять их влияние».
«Понятно, что еще предстоит проделать дополнительную работу, но тем временем мы должны продолжать защищать и контролировать экосистемы и их почвы, которые восприимчивы к инвазивным видам из-за потери углерода».
Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Global Change Biology.
ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ: ГЛОБАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ ЦЕЛИ СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ УГЛЕРОДА
Парижское соглашение, впервые подписанное в 2015 году, представляет собой международное соглашение по контролю и ограничению изменения климата.
Он надеется удержать повышение глобальной средней температуры до уровня ниже 2 ° C (3,6 ° F) «и продолжить усилия по ограничению повышения температуры до 1,5 ° C (2,7 ° F)».
Похоже, что более амбициозная цель ограничения глобального потепления до 1,5 ° C (2,7 ° F) может быть важнее, чем когда-либо, согласно предыдущему исследованию, которое утверждает, что 25% населения мира может увидеть значительное увеличение более засушливых условий.
В июне 2017 года президент Трамп объявил о намерении США, второго по величине производителя парниковых газов в мире, выйти из соглашения.
Парижское соглашение об изменении климата преследует четыре основные цели в отношении сокращения выбросов:
1) Долгосрочная цель - удержать повышение средней глобальной температуры на уровне значительно ниже 2 ° C по сравнению с доиндустриальными уровнями.
2) Стремиться ограничить повышение до 1,5 ° C, поскольку это значительно снизит риски и последствия изменения климата.
3) Правительства согласились с необходимостью достижения пика глобальных выбросов как можно скорее, признавая, что это займет больше времени для развивающихся стран.
4) После этого предпринять быстрые сокращения в соответствии с лучшими имеющимися научными данными.