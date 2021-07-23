Почему смертельно опасно оставлять бутылку воды в автомобиле? Смотрите видео
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Почему смертельно опасно оставлять бутылку воды в автомобиле? Смотрите видео

2:30:527/23/2021Фото: стоп-кадр youtube.com
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Мужчина по имени Диони Амучастегуи из Айдахо оставил бутылку воды в машине, когда пошел на обед. Когда он вернулся, он заметил, что из панели идет дым. Что же произошло?

бутылка с водой, пожар в автомобиле
Бутылка с водой в вашей машине может оказаться смертельной

Бригада пожарных из штата Оклахома в США предупреждает людей через интернет. Звучит странно, но бутылка с водой в вашей машине может оказаться смертельной. Пожарные поделились видео, чтобы убедить людей в этом.

Предупреждение

Много людей пьют и едят в машине. Особенно те, кто много путешествует, наверняка имеют в машине бутылку воды. Но знали ли вы, что это может быть смертельно? Американский пожарный из Айдахо видел это и решил снять видео об этом. Он сам был удивлен тем, что случилось, и другие пожарные из его бригады из Оклахомы согласились, что людей нужно предупредить об опасности, пишет tipsandtricks.ru.

Ожоги

Мужчина по имени Диони Амучастегуи из Айдахо оставил бутылку воды в машине, когда пошел на обед. Когда он вернулся, он заметил, что из панели идет дым. Что же произошло? Материал под бутылкой может воспламениться, когда солнце долго светит сквозь бутылку. Внизу видно, как быстро бутылка воды может спровоцировать пожар в вашем автомобиле. Диони получил два пятна в своей машине!

Пожарные

Мы все знаем как работает лупа и солнце. Вода в пластиковой бутылке имеет такое же свойство. Вода преломляет солнечные лучи, из-за чего материал под ней может загореться. Если это синтетическая ткань, угроза пожара особенно велика. Пожарные предупреждают людей об этом. В результате теста, проведенного пожарным отделением штата Оклахома, температура в бутылке воды достигла 120 градусов. Огонь разгорается относительно медленно, но принять меры все равно важно. Поэтому никогда не оставляйте воду в машине на ярком солнечном свете. Положите бутылку под сиденье или куда-то, где на нее не будут попадать солнечные лучи.

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