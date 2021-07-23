Лунный календарь на декабрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния

Убывающая Луна
1 - 3 декабря
Новолуние
4 декабря
Растущая Луна
5 - 18 декабря
Полнолуние
19 декабря
Убывающая Луна
20 - 31 декабря
Все благоприятные и неблагоприятные дни декабря 2021 года.
Убывающая Луна
1 - 3 декабря
Новолуние
4 декабря
Растущая Луна
5 - 18 декабря
Полнолуние
19 декабря
Убывающая Луна
20 - 31 декабря
От редакции
Как вы дружите с лунным календарем?
На нашем сайте нельзя:
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.