Лунный календарь на декабрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния
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Лунный календарь на декабрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния

12:30:057/23/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Все благоприятные и неблагоприятные дни декабря 2021 года.

Лунный календарь на декабрь 2021 года
Лунный календарь на декабрь 2021 года

Убывающая Луна
1 - 3 декабря

Новолуние
4 декабря

Растущая Луна
5 - 18 декабря

Полнолуние
19 декабря

Убывающая Луна
20 - 31 декабря

Фазы Луны на декабрь 2021 года
Фазы Луны на декабрь 2021 года

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