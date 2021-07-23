Как посчитать, сколько нужно обоев для ремонта?

Разновидности современных обоев насчитывают тысячи вариантов рисунка, текстур, свойств и их комбинаций. Обои позволяют ловко скрыть недостатки стен, расширить или сузить пространство, создать определённую атмосферу в интерьере.
Поклейка обоев – один из базовых навыков ремонта. Процесс можно освоить на практике, без привлечения специалистов, и при этом получить хороший результат.
Любой ремонт начинается с посещения магазина. С обоями неуместно спешить, наугад скупая рулоны с понравившимся рисунком. Есть риск приобрести меньше необходимого. Докупить обои позже может быть непросто, поэтому число рулонов важно высчитать ещё до закупки.
Измерения
Начать следует с параметров комнаты. Для этого вооружаются дальномером, рулеткой или большой линейкой. Понадобится узнать длину, ширину и высоту комнаты. Последнюю перепроверяют в нескольких местах, при получении разных результатов выбирают наибольший. К нему добавляют около 5-ти сантиметров запаса.
Онлайн-подсчёт
Многие интернет-ресурсы позволяют узнать количество обоев, введя измерения комнаты в специальные поля. Отдельно вводятся параметры рулонов. Это способ считается ненадёжным, так как подходит для исключительно ровных комнат со стенами, на которых отсутствуют розетки, ниши и выступы.
Ручной подсчёт
Новичкам рекомендуется для первого раза выбрать обои без обязательной стыковки, чаще всего это сплошной или полосовой рисунок. Количество таких обоев подсчитывается в несколько этапов. Стоит сразу оговорить, что эксперты не советуют вычитать из результатов дверные и оконные проёмы. Это создаст небольшую фору на случай ошибок.
- Первым делом в метрах вычисляют периметр комнаты, для этого складывают все показатели сторон комнаты. Для обычной формы это две длины и две ширины. Метраж умножаем на 2, если планируется использовать рулоны, шириной в 53 см, и оставляем как есть, если ширина рулонов составит 106 см. Дробная часть показателей округляется до целой в большую сторону, чтобы обоев хватило наверняка. Полученное число показывает, сколько отрезов понадобится на комнату.
- Далее базовую длину рулона делим на показатель высоты комнаты с округлением в меньшую сторону. Так мы узнаем, сколько отрезов содержится в одном рулоне обоев.
- Результат пункта 1 делят на результат пункта 2 с округлением вверх. Это позволит узнать, сколько рулонов потребуется на оклейку всех стен комнаты целиком.
Обои со сложным узором, требующим стыковки, рассчитываются по похожей схеме, но пункт 2 меняется. Для него потребуется высота раппорта – расстояния между началом повторяющихся фрагментов узора. Обычно она указана на этикетке рулона. Высоту комнаты делят на него, округляя вверх. Столько раппортов должно быть в одном отрезе обоев. Также смотрят, сколько раппортов в одном рулоне. Показатель делят на раппорты в отрезе. Полученное число будет результатом пункта 2, с которого можно перейти к пункту 3 предыдущей схемы.