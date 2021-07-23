Полиция Бердска вернула Евгению Зубкову паспорт после скандала со штрафом в 2000 рублей

Евгению Зубкову вручили новый паспорт после публикации "Курьер. Среда. Бердск".
Напомним, что Евгений не менял паспорт 2 года в связи с личными обстоятельствами. Мужчина явился в миграционный отдел ОМВД Бердска 7 июля на ул. Пушкина, 35. Сотрудники службы разъяснили, как поступать горожанину в его ситуации. 20 июля Евгений, заплатив госпошлину, вновь явился в паспортный стол, но паспорта на руки так и не получил. Отправившись к и.о. начальника отдела, мужчина получил ответ, что паспорт ему не отдают по причине того, что он не оплатил штраф в 2000 рублей.
- Я тут начальник и тут решаю, - привел слова руководителя отдела Евгений 21 июля.
Как отметил Евгений, больше всего он возмущен не из-за штрафа в 2000 рублей, а в принципиальности данного дела. По словам Евгения, в его ситуации мог очутиться каждый человек. Многим необходим паспорт для трудоустройства, а штраф можно заплатить после получения первой зарплаты и в течение 60 дней, как положено, по закону его оплатить. Мужчина обратился с заявлением в прокуратуру. Правильность мысли бердчанина поддержала и юрист Анна Шумская. Сам же и. о. начальника отдела Альберт Захарченко от комментариев по произошедшей ситуации воздержался.
Как стало известно вчера, 22 июля Евгению позвонили из миграционного отдела и пригласили за новым паспортом несмотря на то, что в этот день документы согласно графику не выдавали.
- Сказали, чтобы я приходил после двух часов дня. Спасибо вам большое за то, что откликнулись на мою просьбу и помогли в данной ситуации,- отметил Евгений.
Также стало известно, что после получения документа удостоверяющего личность, Зубков отступать и отходить от своих принципов не намерен. По словам Евгения, если он не получит удовлетворительного ответа от прокуратуры Бердска, то обратится в Генеральную прокуратуру.
- Я дождусь ответа из прокуратуры и скорее всего напишу в Генеральную прокуратуру. Суть вопроса будет уже состоять в том, что меня, как гражданина наказали штрафом за проступок, а должностное лицо, которое является представителем власти и знает, что он нарушает права гражданина и закон. Его как накажут? Я считаю, что он тоже должен быть наказан,- заявил бердчанин.
Напомним, что "Курьер. Среда. Бердск" обратился с запросом об оценке действий Альберта Захарченко к начальнику ГУ МВД по Новосибирской области. Пока ждем ответ.