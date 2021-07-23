NASA: Огромнейший астероид 2008 GO20 летит к Земле 24 июля 2021 года
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NASA: Огромнейший астероид 2008 GO20 летит к Земле 24 июля 2021 года

11:58:137/23/2021Фото: pixabay
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Такую траекторию назвали "близким подходом". При этом ученые утешают: астероид не отнесен к классу потенциально опасных.

Максимальное сближение с Землёй состоится этого уже 24 июля

NASA предупредила об очередном блуждающем в космосе астероиде. Космический объект с названием 2008 GO20 на мощной скорости приближается к земле. Ученые подтвердили, что он подлетит на огромной скорости и на минимальное расстояние к Земле уже 24 июля 2021 года.

Центр NASA точно рассчитал траекторию явления. Центр, напомним, изучает все космические тела, которые могут приблизится к нашей планете. Такую траекторию назвали "близким подходом". При этом ученые утешают: астероид не отнесен к классу потенциально опасных.

Астероид GO20 минует Землю на "близком", но безопасном расстоянии, равном 0,03283 астрономической единицы.

Одна астрономическая единица равняется 149 миллионам километров в земных цифрах.

Стоит отметить, что этот астероид имеет очень огромные размеры. По величине он равен двум Биг-Бэнам. В поперечнике астероид показал свои размеры, равные 210 метрам.

Скорость полета каменной глыбы также мощная - 8 километров в секунду.

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