NASA: Огромнейший астероид 2008 GO20 летит к Земле 24 июля 2021 года

NASA предупредила об очередном блуждающем в космосе астероиде. Космический объект с названием 2008 GO20 на мощной скорости приближается к земле. Ученые подтвердили, что он подлетит на огромной скорости и на минимальное расстояние к Земле уже 24 июля 2021 года.
Центр NASA точно рассчитал траекторию явления. Центр, напомним, изучает все космические тела, которые могут приблизится к нашей планете. Такую траекторию назвали "близким подходом". При этом ученые утешают: астероид не отнесен к классу потенциально опасных.
Астероид GO20 минует Землю на "близком", но безопасном расстоянии, равном 0,03283 астрономической единицы.
Одна астрономическая единица равняется 149 миллионам километров в земных цифрах.
Стоит отметить, что этот астероид имеет очень огромные размеры. По величине он равен двум Биг-Бэнам. В поперечнике астероид показал свои размеры, равные 210 метрам.
Скорость полета каменной глыбы также мощная - 8 километров в секунду.