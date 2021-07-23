Российская спортсменка получила тепловой удар на Олимпиаде-2021 в Токио
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Российская спортсменка получила тепловой удар на Олимпиаде-2021 в Токио

12:22:567/23/2021Фото: скрин с видео
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Ей стало плохо во время квалификации.

Спортсменке стало плохо во время выступления

В Олимпийской деревне в Токио произошло ЧП. Там российская спортсменка получила тепловой удар во время квалификации на Олимпиаде. Как стало известно, она потеряла сознание когда стреляла из лука.

- Мы с Еленой как раз отходили от щитов, обсуждали наш результат. Повернулись – смотрим, что кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней. Скорее всего это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печет. Волнение, конечно, тоже присутствует, но все-таки главная причина – погода. Ее увезли доктора. Сейчас соберем ее вещи, лук, и пойдем искать Свету, – поделилась Ксения Перова.

По итогам квалификационного турнира, она заняла 45-е место. Спортсменку осмотрели врачи, сейчас с ней все в порядке — она вернется в олимпийскую деревню.

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