Как умирал 15-летний подросток в санатории "Восток" Новосибирска, выяснит Надежда Болтенко

Уполномоченная по правам ребенка взяла под личный контроль расследование смерти подростка в санатории «Восток». Напомним, 22 июля, в Новосибирской области произошла трагедия. В санатории "Восток" в поселке Мочище умер 15-летний подросток. В настоящее время СК начал проверку по данному факту.
Как стало известно, все произошло вечером. Подросток бежал по территории санатория и внезапно упал на землю. Мальчику пытались помочь, вызвали на место медиков, но спасти его так и не удалось.
Отметим, что по информации аппарата омбудсмена, в четверг, в санатории «Восток» стартовала языковая недельная смена, организованная Новосибирским областным Российско-Немецким Домом. При проведении занятий по немецкому языку, один из участников побежал в главный корпус. В это время ему стало плохо, он упал на землю. Подростка реанимировали медицинские работники профилактория, служба скорой помощи, но спасти его не удалось. По предварительным данным, у ребенка были проблемы с сердечно-сосудистой системой, о чем знала его мама. В поликлинике мальчику выдали справку, что он здоров и на диспансерном учете не состоит.
- Это ужасная трагедия. Мои глубочайшие соболезнования семье. Родители должны не забывать, что они отвечают за жизнь и здоровье своих детей. Компетентные органы разберутся в ситуации гибели ребенка, в связи с их заключением будут приняты соответствующие решения. Сейчас в первую очередь нам необходимо выяснить: знали ли о заболевании подростка в поликлинике по месту жительства и почему была выдана справка, что мальчик здоров, а также был ли информирован персонал санатория о возможных проблемах со здоровьем одного из постояльцев, - заявила Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.