Цветочные поздравления и картинки для флористов в праздник 24 июля 2021 года

День флориста в России принято отмечать 24 июля.
Поздравляю с Днем флориста!
Твори прекрасные букеты,
И пусть растет зарплата быстро,
Ведь ты заслуживаешь это!
Желаю море вдохновения,
Чудесно пахнущих цветов,
И радостного настроения,
И много сил, в конце концов!
***
Пожелаю в День флориста
Ярких смен, зарплаты чистой,
Увлекательной работы,
Чтоб спешить туда с охотой!
И в цветочном аромате
Ловить истинное счастье,
А волшебной красотой
Превзойти цветок любой!
***
В окружении цветов
Твои будни пролетают,
И не надо лишних слов,
Твоя должность восхищает!
Здесь пьянящий аромат,
Лепестки нежнее шёлка.
Не работа — просто клад!
И её ты не прощёлкай.
Будь флористом для души
И для прибыли, конечно.
Все цветочки хороши,
Ты люби их бесконечно!
***
Ты флорист отличный просто!
Букеты славные творишь,
Желаю я в карьере роста,
Ведь ты на месте не стоишь!
Уроки, опыт, мастер-классы —
Ты успеваешь все всегда!
Ты выполняешь так заказы,
Что все твердят лишь: «Красота!»!
И я желаю наслаждение
От дел цветочных получать,
А зарплаты повышение
Тебя пусть будет вдохновлять!
***
Розы, лилии, тюльпаны —
Все приятели твои,
На работе постоянно
Чудный аромат царит!
Ты в цветочном деле мастер
И букет составишь враз,
Пусть тебя закружит счастье,
И любви будет запас!
***
Прекраснее работы
На свете не сыскать.
Здесь нужно беззаботно
Букеты составлять.
На первом плане — розы
И лилии в цвету,
Ты воплощаешь просто
Всех девушек мечту!
В пьянящем аромате
Твои проходят дни,
Пусть их дополнят счастье
И океан любви!
***
Твоей работы нет прекрасней,
Весь день в красе проводишь ты,
А это истинное счастье —
Всегда в руках держать цветы!
Желаю, цветик-семицветик
В охапке лилий отыскать,
Пусть он везеньем путь осветит,
Мечты все будет исполнять!
Источник: pozdravok.ru