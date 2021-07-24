Цветочные поздравления и картинки для флористов в праздник 24 июля 2021 года
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Цветочные поздравления и картинки для флористов в праздник 24 июля 2021 года

8:41:387/24/2021Фото: otkritkiok.ru
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В окружении цветов твои будни пролетают, и не надо лишних слов, твоя должность восхищает!

24 июля - День флориста в России
24 июля - День флориста в России

День флориста в России принято отмечать 24 июля.

24 июля - День флориста в России
24 июля - День флориста в России

Поздравляю с Днем флориста!
Твори прекрасные букеты,
И пусть растет зарплата быстро,
Ведь ты заслуживаешь это!

Желаю море вдохновения,
Чудесно пахнущих цветов,
И радостного настроения,
И много сил, в конце концов!

***

Пожелаю в День флориста
Ярких смен, зарплаты чистой,
Увлекательной работы,
Чтоб спешить туда с охотой!

И в цветочном аромате
Ловить истинное счастье,
А волшебной красотой
Превзойти цветок любой!

***

В окружении цветов
Твои будни пролетают,
И не надо лишних слов,
Твоя должность восхищает!

Здесь пьянящий аромат,
Лепестки нежнее шёлка.
Не работа — просто клад!
И её ты не прощёлкай.

Будь флористом для души
И для прибыли, конечно.
Все цветочки хороши,
Ты люби их бесконечно!

***

Ты флорист отличный просто!
Букеты славные творишь,
Желаю я в карьере роста,
Ведь ты на месте не стоишь!

Уроки, опыт, мастер-классы —
Ты успеваешь все всегда!
Ты выполняешь так заказы,
Что все твердят лишь: «Красота!»!

И я желаю наслаждение
От дел цветочных получать,
А зарплаты повышение
Тебя пусть будет вдохновлять!

***

Розы, лилии, тюльпаны —
Все приятели твои,
На работе постоянно
Чудный аромат царит!

Ты в цветочном деле мастер
И букет составишь враз,
Пусть тебя закружит счастье,
И любви будет запас!

***

Прекраснее работы
На свете не сыскать.
Здесь нужно беззаботно
Букеты составлять.

На первом плане — розы
И лилии в цвету,
Ты воплощаешь просто
Всех девушек мечту!

В пьянящем аромате
Твои проходят дни,
Пусть их дополнят счастье
И океан любви!

***

Твоей работы нет прекрасней,
Весь день в красе проводишь ты,
А это истинное счастье —
Всегда в руках держать цветы!

Желаю, цветик-семицветик
В охапке лилий отыскать,
Пусть он везеньем путь осветит,
Мечты все будет исполнять!

Источник: pozdravok.ru

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