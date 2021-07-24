Какой сегодня церковный праздник 23 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 23 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:367/24/2021Фото: Flickr
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На эту пору приходится разгар полевых работ. Люди начинают убирать рожь и сушить сено. Этой святой молятся, чтобы полевые работы прошли без дождей.

монастырь
24 июля поста нет

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Народные праздники

Ольга Страдница

Этот народный праздник посвящен равноапостольной княгине Ольги.

На эту пору приходится разгар полевых работ. Люди начинают убирать рожь и сушить сено. Этой святой молятся, чтобы полевые работы прошли без дождей.

Ночью, когда на небе хорошо видно звездное скопление в созвездии Тельца, принято читать охранный заговор от злых сил и дурного сглаза.

Если на поверхности воды видны пиявки, то скоро начнется сильный ветер и буря.

Запрещалось ругаться и ссориться,  а также отказывать в помощи.

Приметы


  • Трескучий гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.
  • Раннее опадание листвы у деревьев (береза, клен, осина) – к ранней осени.
  • Пиявки на поверхность воды поднялись – к сильному ветру, к буре.
  • Пчелы утром «играют» – к вёдру.
  • Бурундук перед хорошей погодой квохчет, клохчет.

Источник: my-calend

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