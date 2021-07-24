Какой сегодня церковный праздник 23 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 24 июляРавноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении Елены
Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, имже Православие утвердися
Народные праздники
Ольга Страдница
Этот народный праздник посвящен равноапостольной княгине Ольги.
На эту пору приходится разгар полевых работ. Люди начинают убирать рожь и сушить сено. Этой святой молятся, чтобы полевые работы прошли без дождей.
Ночью, когда на небе хорошо видно звездное скопление в созвездии Тельца, принято читать охранный заговор от злых сил и дурного сглаза.
Если на поверхности воды видны пиявки, то скоро начнется сильный ветер и буря.
Запрещалось ругаться и ссориться, а также отказывать в помощи.
Приметы
- Трескучий гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.
- Раннее опадание листвы у деревьев (береза, клен, осина) – к ранней осени.
- Пиявки на поверхность воды поднялись – к сильному ветру, к буре.
- Пчелы утром «играют» – к вёдру.
- Бурундук перед хорошей погодой квохчет, клохчет.
Источник: my-calend