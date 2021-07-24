С днем кузенов и кузин 24 июля теплые поздравления для самых любимых
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С днем кузенов и кузин 24 июля теплые поздравления для самых любимых

7:44:507/24/2021Фото: pxfuel.com
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Мы — двоюродные сестры по закону и по крови… Но скажу вполне серьезно, как родные мы с тобою!

дети
День кузенов и кузин отмечается ежегодно 24 июля

День кузенов и кузин отмечается ежегодно 24 июля. 

Хоть двоюродные мы,
Но родные по душам!
Млею от такой сестры
С детства я как братец сам.
Вот и пожелать хочу
Дорогая я тебе:
Ты не усомнись ничуть
В своей редкой красоте
И в умении понимать,
Чувствовать, дружить, любить.
Век желаю кайфовать
И счастливее всех быть!

***

Мы с разных семей,
Но с одной мы родни,
Совместно летели
Недели и дни.
Мы вместе росли
И много общались,
В нужде — за советом
Всегда обращались.
И пусть ты сестра
Мне чуть-чуть не родная,
Всегда ощущаю —
С тобой не одна я!

***

Мы — двоюродные сестры
По закону и по крови…
Но скажу вполне серьезно,
Как родные мы с тобою!
Ты и я близки душевно
С детства раннего, давно
И на праздник твой волшебный
Не жалею добрых слов!
Пусть удача не оставит
Никогда тебя, сестренка…
Каждый день улыбки дарит,
Заразительный смех звонкий!

***

Пусть двоюродный ты, брат —
О тебе скажу: «Родной»!
Знаешь, каждый будет рад
Даже рядом быть с тобой.
Развеселый, озорной,
А характер — песня.
Время проводить с тобой
Очень интересно,
Классно, без сомнения!
… всех улыбкою своей
Радуй в день рождения,
Умей жить без грустных дней!

***

И сказать хочу я вновь
Брат — моя родная кровь,
Пред народом и людьми
Я и брат, — мы не одни!

***

Ты повзрослел и изменился,
Но как и раньше, ты мне рад,
Всегда душой к тебе стремился,
Мой хоть двоюродный, но брат.

Тебе желаю я, братишка,
Жить много лет без огорчений,
И пусть, как в старой детской книжке,
Мир будет полон приключений.

Дерзай, влюбляйся, наслаждайся,
Всегда обласкан будь судьбою
И на меня не обижайся,
На редкость встреч моих с тобою.

Источник, chto-takoe-lyubov.net, rus.team

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