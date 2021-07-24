Наказание телефонным мошенникам требует ужесточить Володин: Масштаб украденных денег сравним с бюджетом региона

С годовым бюджетом Ставропольского края сравнил масштаб украденных у россиян денег при помощи телефонных мошенничеств Вячеслав Володин - их сумма превышает 150 миллиардов рублей.
По словам политика, меры борьбы с данным видом преступлений недостаточны, об их ужесточении он будет поднимать вопрос осенью в числе первых после проведения выборов в ГД.
В настоящее время действуют меры по блокировке мобильной связи в местах лишения свободы, увеличены штрафы за данные преступления, операторы сотовой связи должны предоставлять сведения о звонившем по запросу - данные меры начали работать уже весной, но продолжать бороться с мошенниками нужно сразу после выборов.
- Суды назначают до 5 лет лишения свободы за подобные деяния. Но, как показывает практика, принятых мер недостаточно. Личные сведения граждан по-прежнему попадают преступникам из-за утечек баз данных, недобросовестных операторов, халатности или злого умысла сотрудников, имеющих к ним доступ. Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав. Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме. Сегодня этого нет. В ряде случаев убытки пострадавших людей должны покрывать банки. Только в прошлом году потери их клиентов от мошенничества составили 9 млрд рублей. Вопрос необходимо рассмотреть после выборов осенью в числе приоритетных, - говорится в сообщении в Telegram.