Наказание телефонным мошенникам требует ужесточить Володин: Масштаб украденных денег сравним с бюджетом региона
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Наказание телефонным мошенникам требует ужесточить Володин: Масштаб украденных денег сравним с бюджетом региона

6:06:537/24/2021Фото: Wikimedia Commons
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Спикер Госдумы отметил, что за 2020 год телефонные аферисты похитили у людей 150 миллиардов рублей. Ответственность пересмотрят после сентябрьских выборов.

Володин будет заниматься проблемой с телефонными мошенниками

С годовым бюджетом Ставропольского края сравнил масштаб украденных у россиян денег при помощи телефонных мошенничеств Вячеслав Володин - их сумма превышает 150 миллиардов рублей.

По словам политика, меры борьбы с данным видом преступлений недостаточны, об их ужесточении он будет поднимать вопрос осенью в числе первых после проведения выборов в ГД.

В настоящее время действуют меры по блокировке мобильной связи в местах лишения свободы, увеличены штрафы за данные преступления, операторы сотовой связи должны предоставлять сведения о звонившем по запросу - данные меры начали работать уже весной, но продолжать бороться с мошенниками нужно сразу после выборов.

- Суды назначают до 5 лет лишения свободы за подобные деяния. Но, как показывает практика, принятых мер недостаточно. Личные сведения граждан по-прежнему попадают преступникам из-за утечек баз данных, недобросовестных операторов, халатности или злого умысла сотрудников, имеющих к ним доступ. Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав. Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме. Сегодня этого нет. В ряде случаев убытки пострадавших людей должны покрывать банки. Только в прошлом году потери их клиентов от мошенничества составили 9 млрд рублей. Вопрос необходимо рассмотреть после выборов осенью в числе приоритетных, - говорится в сообщении в Telegram.

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