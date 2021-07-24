Арест отменили подозреваемой в растрате 3,3 млн рублей главному детскому психиатру Сибири

Главный внештатный детский психиатр Минздрава РФ по Сибири, главврач Новосибирского детского клинического психоневрологического диспансера Валентина Макашева отпущена под подписку о невыезде, об этом стало известно от ее адвоката Владимира Ульриха.
В конце мая Центральным районным судом было вынесено решение об аресте Макашевой, которую 24 мая задержали в своем доме. На рабочем месте врача были проведены обыски.
Валентину Макашеву подозревают в растрате бюджетных средств на сумму 3,3 миллиона рублей. Решение суда в тот момент было принято для того, чтобы подозреваемая не смогла оказывать давление на свидетелей и не уничтожила улики. Также у следствия были опасения, что она может покинуть территорию страны.
В 2017 году подозреваемая в растрате приобрела недвижимость в Испании. Известно что ее сын проживает в США, пишет РБК.