Арест отменили подозреваемой в растрате 3,3 млн рублей главному детскому психиатру Сибири
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Арест отменили подозреваемой в растрате 3,3 млн рублей главному детскому психиатру Сибири

5:54:217/24/2021Фото: do.nios.ru
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Валентину Макашеву отпустили под подписку о невыезде .В 2017 году подозреваемая в растрате приобрела недвижимость в Испании. Известно что ее сын проживает в США.

Макашеву отпустили домой после двухмесячного ареста

Главный внештатный детский психиатр Минздрава РФ по Сибири, главврач Новосибирского детского клинического психоневрологического диспансера Валентина Макашева отпущена под подписку о невыезде, об этом стало известно от ее адвоката Владимира Ульриха.

В конце мая Центральным районным судом было вынесено решение об аресте Макашевой, которую 24 мая задержали в своем доме. На рабочем месте врача были проведены обыски.

Валентину Макашеву подозревают в растрате бюджетных средств на сумму 3,3 миллиона рублей. Решение суда в тот момент было принято для того, чтобы подозреваемая не смогла оказывать давление на свидетелей и не уничтожила улики. Также у следствия были опасения, что она может покинуть территорию страны.

В 2017 году подозреваемая в растрате приобрела недвижимость в Испании. Известно что ее сын проживает в США, пишет РБК.

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