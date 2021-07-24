Из «Единой России» выгнали чиновника ПФР после возбуждения дела о взятке в 26 млн рублей
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Из «Единой России» выгнали чиновника ПФР после возбуждения дела о взятке в 26 млн рублей

11:03:187/24/2021Фото: Wikimedia Commons
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Виктора Чернобровина подозревают в получении взяток от ЧОП за получение контрактов на охрану подразделений Пенсионного фонда.

пфр
В Челябинском отделении ПФР руководитель брал взятки за заключение договоров

Пресс-служба отделения «Единой России» выпустила сообщение в котором говорится что Виктор Чернобровин, возглавлявший отделение ПФР по Челябинской области больше не является членом партии.

Чиновника подозревают в получении взятки на крупную сумму за заключение договоров. Основанием для решения однопартийцев стало предъявление ему обвинения.

22 июля стало известно о том, что Виктора Чернобровина задержали сотрудники СК, 23 июля ему предъявили обвинение в получении взятки в 26 миллионов рублей.

Получение крупной суммы денег проходило после того, как было обещано содействие в заключении договора охраны территории отделения ПФР. Преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД РФ по Челябинской области, они продолжают оказывать содействие в расследовании уголовного дела.

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