Из «Единой России» выгнали чиновника ПФР после возбуждения дела о взятке в 26 млн рублей

Пресс-служба отделения «Единой России» выпустила сообщение в котором говорится что Виктор Чернобровин, возглавлявший отделение ПФР по Челябинской области больше не является членом партии.
Чиновника подозревают в получении взятки на крупную сумму за заключение договоров. Основанием для решения однопартийцев стало предъявление ему обвинения.
22 июля стало известно о том, что Виктора Чернобровина задержали сотрудники СК, 23 июля ему предъявили обвинение в получении взятки в 26 миллионов рублей.
Получение крупной суммы денег проходило после того, как было обещано содействие в заключении договора охраны территории отделения ПФР. Преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД РФ по Челябинской области, они продолжают оказывать содействие в расследовании уголовного дела.