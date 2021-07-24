Мощный ритуал на привлечение богатства в Полнолуние Водолея 24 июля 2021 года

Даже древние люди замечали, что в моменты, когда луна полная на небе, в этот день происходят очень интенсивные и энергетически сильные события, а потому старались эти сутки провести максимально эффективно для себя, улучшая отдельные сферы своей жизни при помощи ритуалов и обрядов.
Сегодня, 24 июля 2021 года, в 5:36 по московскому времени наступило полнолуние, которое приютило в своем доме созвездие Водолея.
Считается что влияние этого знака таково, что оно сказывается на самых важных сферах жизни человека: на любви и финансах. Считается, что если провести влюбленным весь день вдвоём, то их чувства существенного укрепятся.
А по поводу ритуалов на богатство мы можем сказать, что из месяца в месяц люди стараются улучшить свое финансовое положение при помощи мощной энергии полной луны. Довольно у многих это получается на славу, а потому каждый месяц эти ритуалы проводятся снова и снова.
Подоконниковый обряд на деньги на Полнолуние
Для выполнения этого обряда вам понадобится ваш обычный кошелёк, с которым выходите ежедневно. Проводить этот обряд лучше всего в полнолуние. Из кошелька нужно вынуть все те предметы, которые в нём по предназначению находиться не должны.
То есть нужно убрать из кошелька чеки, пластиковые банковские карты, потому что они не являются деньгами, уберите из кошелька все фотографии и картинки, уберите сувениры, если вы их носили в нём.
В кошельке должны остаться только бумажные купюры и металлические монеты. Сувенирные монеты или монеты других стран, которые вы носите в кошельке тоже уберите из него. Положите открытый кошелек на подоконник на всю ночь. Над ним скажите слова заговора:
На утро кошелек заберите с окна, закройте и продолжайте пользоваться им как обычно. Проводить обряд можно в Полнолуние и сутки после него.