Как принято отмечать еврейский день любви Ту бе-Ав и что нужно делать сегодня
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Как принято отмечать еврейский день любви Ту бе-Ав и что нужно делать сегодня

2:40:537/24/2021Фото: piqsels
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Строго запрещалось в те времена водить хороводы и танцы с девушками других кланов. Такие меры предпринимались для того, чтобы сохранить недвижимость и землю за одним кланом. 

сердце
Сегодня у Израильтян - день любви

Ежегодно 15 Ава у евреев отмечается День любви или День влюбленных - Ту бе Ав. 15 Ава - это дата в лунном календаре, которая по григорианскому календарю выпадает на 24 июля в 2021 году.

Этот праздник очень красив и имеет свои древние корни. О нем нет упоминания в священных книгах евреев. однако в народе он закрепился очень прочно и сегодня отмечается аналогично дню влюбленных в Европе 14 февраля.

В этот день сегодня принято объясняться в любви, жениться, объявлять о помолвке или свататься. А  началось все давным-давно, когда народ Израиля еще не имел своего царя и был разобщен на семейные кланы.

Когда-то давно все семейные кланы Израиля жили отдельно друг от друга, имели свои собственные земли и недвижимость, которую строго охраняли и следили за тем, чтобы она не оказалась во владении другого семейного клана.

Кланы в Израиле назывались коленами. Когда наступал сезон сбора винограда, по его окончании наступало время свадеб. Все девушки одного колена выходили на виноградники и устраивали танцы и хороводы в белых платьях. Белые платья выбирались для той цели, чтобы юноши, которые в этот день выбирали себе невест, не обращали внимание на одежду, но обращали внимание именно на саму девушку.

Строго запрещалось в те времена водить хороводы и танцы с девушками других кланов. Такие меры предпринимались для того, чтобы сохранить недвижимость и землю за одним кланом.

С одной стороны это было хорошо, потому что позволяло целому поколению что владеть своими землями и не терять своего дохода. С другой стороны вмешивалась политика. Все старейшины Израиля понимали, что народу нужно единство. А добиться его можно только объединением различных колен.

Поэтому в один из дней, которые как раз и выпал на 15 Ава, запрет на межколонные связи был снят. С этого дня израильтянам было разрешено выбирать девушек из других колен в жены, что привело к постепенному объединению разных родов и послужило объединению всего народа в целом.

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