Как принято отмечать еврейский день любви Ту бе-Ав и что нужно делать сегодня

Ежегодно 15 Ава у евреев отмечается День любви или День влюбленных - Ту бе Ав. 15 Ава - это дата в лунном календаре, которая по григорианскому календарю выпадает на 24 июля в 2021 году.
Этот праздник очень красив и имеет свои древние корни. О нем нет упоминания в священных книгах евреев. однако в народе он закрепился очень прочно и сегодня отмечается аналогично дню влюбленных в Европе 14 февраля.
В этот день сегодня принято объясняться в любви, жениться, объявлять о помолвке или свататься. А началось все давным-давно, когда народ Израиля еще не имел своего царя и был разобщен на семейные кланы.
Когда-то давно все семейные кланы Израиля жили отдельно друг от друга, имели свои собственные земли и недвижимость, которую строго охраняли и следили за тем, чтобы она не оказалась во владении другого семейного клана.
Кланы в Израиле назывались коленами. Когда наступал сезон сбора винограда, по его окончании наступало время свадеб. Все девушки одного колена выходили на виноградники и устраивали танцы и хороводы в белых платьях. Белые платья выбирались для той цели, чтобы юноши, которые в этот день выбирали себе невест, не обращали внимание на одежду, но обращали внимание именно на саму девушку.
Строго запрещалось в те времена водить хороводы и танцы с девушками других кланов. Такие меры предпринимались для того, чтобы сохранить недвижимость и землю за одним кланом.
С одной стороны это было хорошо, потому что позволяло целому поколению что владеть своими землями и не терять своего дохода. С другой стороны вмешивалась политика. Все старейшины Израиля понимали, что народу нужно единство. А добиться его можно только объединением различных колен.
Поэтому в один из дней, которые как раз и выпал на 15 Ава, запрет на межколонные связи был снят. С этого дня израильтянам было разрешено выбирать девушек из других колен в жены, что привело к постепенному объединению разных родов и послужило объединению всего народа в целом.