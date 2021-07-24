Бычья Луна в Полнолуние 24 июля 2021: что приготовил свободный Водолей каждому
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Бычья Луна в Полнолуние 24 июля 2021: что приготовил свободный Водолей каждому

2:52:007/24/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Но каково духовное значение этого Полнолуния и как оно повлияет на вас? У кого возникнет кармическое напряжение, а у кого проснутся сокровенные желания?

Духовное значение Бычье Луны: Что для вас значит Июльская Луна?
Духовное значение Бычье Луны: Что для вас значит Июльская Луна?

Полнолуние в июле традиционно известно как Луна Быка - необычное название, приписываемое тому, что в это время года рога теряют и отращивают свои рога. Вы также можете знать это как Громовая Луна или  Лососевая Луна благодаря традициям хронометража коренных американцев. Что еще более важно, это будет Луна в Водолее, которая появится прямо напротив Солнца во Льве в вашем гороскопе, пишет  https://www.express.co.uk

Полная Луна в Водолее наступает в субботу, 24 июля, в 05:37 (московское время), и она будет интенсивной.

В зависимости от вашего часового пояса это может произойти поздно в пятницу.

Луна традиционно считается женским символом в отличие от более мужского Солнца.

Луна и ее различные аспекты управляют внутренним и всем, что происходит глубоко внутри вас.

Это означает, что на ваши самые сокровенные мечты и желания, ваши скрытые эмоции и все, что скрывается от мира, чтобы увидеть, влияет прекрасное сияние Луны.

В некотором смысле Луна также символизирует течение времени и цикл жизни.

Точно так же, как лунный цикл, при котором фазы Луны меняются в течение 29 дней, эти сдвиги, как говорят, воплощают саму природу.

Согласно Мичиганскому университету, Луна «может отражать внутреннее знание или фазы состояния человека на Земле, поскольку она контролирует приливы, дожди, воды и времена года».

Луна также рассматривается как нечто среднее между тьмой ночи и резким сиянием Солнца.

Говоря астрологическим языком, это определяет и влияет на вашу способность отражать изменения и адаптироваться к ним.

Луну также можно рассматривать как символическое представление развития.

В этом сценарии Полнолуние представляет зрелость, Новолуние - младенчество, а промежуточные стадии - рост и упадок.

По словам астролога Джейми Партриджа с AstrologyKing.com, Луна Быка прибывает в эти выходные с "напряженным" аспектом к Венере.

Эксперт сказал: «Итак, духовное значение астрологии полнолуния в июле 2021 года связано с раздражающими отношениями и кармическим дисбалансом, включающим любовь и привязанность. Образец аспекта, связанный с июльским полнолунием 2021 года, вызывает большую активность и заставляет вас хотеть чего-то достичь для достижения своих целей. Но это также создает раздражительность и внутреннее напряжение, из-за которых очень трудно расслабиться».

Полнолуние наступает, когда Солнце и Луна находятся в оппозиции - разделение на 180 градусов.

Аспект освещает вашу семейную жизнь, дом и интимные отношения на следующие две недели.
Противоборствующие силы, такие как дом и ваши внутренние желания, могут столкнуться, что приведет к напряженности и давлению.

Г-н Партридж написал на своем веб-сайте: «Это может привести к конфликтам и кризисам, которые истощают вашу энергию».

Если  Бык-Луна соединена с Венерой через Квинконс под углом 150 градусов, между вами и любимым человеком обязательно возникнет напряжение.

Вы можете заметить дисбаланс в эмоциональной поддержке и любви, которые испытываете, и мистер Партридж сказал, что некоторые виды поведения могут раздражать вас больше, чем обычно.

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Полнолуние в июле 2021Полнолуние в ВодолееБычья Луна
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