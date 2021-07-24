Бычья Луна в Полнолуние 24 июля 2021: что приготовил свободный Водолей каждому

Полнолуние в июле традиционно известно как Луна Быка - необычное название, приписываемое тому, что в это время года рога теряют и отращивают свои рога. Вы также можете знать это как Громовая Луна или Лососевая Луна благодаря традициям хронометража коренных американцев. Что еще более важно, это будет Луна в Водолее, которая появится прямо напротив Солнца во Льве в вашем гороскопе, пишет https://www.express.co.uk
Полная Луна в Водолее наступает в субботу, 24 июля, в 05:37 (московское время), и она будет интенсивной.
В зависимости от вашего часового пояса это может произойти поздно в пятницу.
Луна традиционно считается женским символом в отличие от более мужского Солнца.
Луна и ее различные аспекты управляют внутренним и всем, что происходит глубоко внутри вас.
Это означает, что на ваши самые сокровенные мечты и желания, ваши скрытые эмоции и все, что скрывается от мира, чтобы увидеть, влияет прекрасное сияние Луны.
В некотором смысле Луна также символизирует течение времени и цикл жизни.
Точно так же, как лунный цикл, при котором фазы Луны меняются в течение 29 дней, эти сдвиги, как говорят, воплощают саму природу.
Согласно Мичиганскому университету, Луна «может отражать внутреннее знание или фазы состояния человека на Земле, поскольку она контролирует приливы, дожди, воды и времена года».
Луна также рассматривается как нечто среднее между тьмой ночи и резким сиянием Солнца.
Говоря астрологическим языком, это определяет и влияет на вашу способность отражать изменения и адаптироваться к ним.
Луну также можно рассматривать как символическое представление развития.
В этом сценарии Полнолуние представляет зрелость, Новолуние - младенчество, а промежуточные стадии - рост и упадок.
По словам астролога Джейми Партриджа с AstrologyKing.com, Луна Быка прибывает в эти выходные с "напряженным" аспектом к Венере.
Эксперт сказал: «Итак, духовное значение астрологии полнолуния в июле 2021 года связано с раздражающими отношениями и кармическим дисбалансом, включающим любовь и привязанность. Образец аспекта, связанный с июльским полнолунием 2021 года, вызывает большую активность и заставляет вас хотеть чего-то достичь для достижения своих целей. Но это также создает раздражительность и внутреннее напряжение, из-за которых очень трудно расслабиться».
Полнолуние наступает, когда Солнце и Луна находятся в оппозиции - разделение на 180 градусов.
Аспект освещает вашу семейную жизнь, дом и интимные отношения на следующие две недели.
Противоборствующие силы, такие как дом и ваши внутренние желания, могут столкнуться, что приведет к напряженности и давлению.
Г-н Партридж написал на своем веб-сайте: «Это может привести к конфликтам и кризисам, которые истощают вашу энергию».
Если Бык-Луна соединена с Венерой через Квинконс под углом 150 градусов, между вами и любимым человеком обязательно возникнет напряжение.
Вы можете заметить дисбаланс в эмоциональной поддержке и любви, которые испытываете, и мистер Партридж сказал, что некоторые виды поведения могут раздражать вас больше, чем обычно.