Картинки на 26 июля День парашютиста: поздравления смелым людям
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Картинки на 26 июля День парашютиста: поздравления смелым людям

8:28:507/25/2021Фото: bipbap.ru
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Поздравляем людей, которые никогда не переставали верить в свои силы, смогли почувствовать себя птицами и покорили небо.

День парашютиста

С праздником всех парашютистов! Пусть купол над вами всегда разворачивается без всяких проблем, пусть ветер не сносит вас с намеченного курса, а погода всегда подходит для полетов и прыжков. Хорошего взлета, захватывающего прыжка и удачного приземления!

День парашютиста

Пусть надежными будут стропы и никогда не подведет запасной парашют. Пускай жизнь будет такой же легкой, как чувство полета. Пускай ветер удачи, всегда наполняет купол вашего парашюта. Пускай каждая посадка будет мягкой и удачной, как и завершение всех намеченных дел. Поздравляю с днем парашютиста.

День парашютиста

Поздравляю людей, которые никогда не переставали верить в свои силы, смогли почувствовать себя птицами и покорили небо. Желаю, чтобы количество прыжков росло, но всегда оставалось равным количеству благополучных приземлений. Пускай ваши парашюты всегда будут такими же верными и надежными, как ваши товарищи, а стропы такими же прочными и терпеливыми, как ваши подруги жизни. С Днем парашютиста!

День парашютиста

Поздравляю с Днём парашютиста и пожелать хочу весёлого экстрима и надёжной безопасности, красивых идей и блестящих прыжков, удачных приземлений и замечательных друзей, настоящего счастья в жизни и великолепного настроения.

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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