В чем особый дар Архангела Гавриила и что значит его праздник 26 июля 2021 года?
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В чем особый дар Архангела Гавриила и что значит его праздник 26 июля 2021 года?

7:20:127/25/2021Фото: Татарстанская митрополия
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В День Архангела Гавриила рекомендуют обращать внимание на погоду. Ведь приметы, связанные со святым, на удивление сбываются с высокой точностью.

икона
День Архангела Гавриила отмечается в году дважды

Православие даровало всем верующим возможность почитать любимых святых очень часто. Вот и 26 июля грядет очередное событие для церкви – День Архангела Гавриила.

Почему же его почитают отдельной датой да еще 2 раза в год - в конце июля и после дня Благовещения?

Высшего чина ангел был избран самим Господом Богом для того, чтобы сообщить Деве Марии о предстоящем великом рождении Сына Божьего. Он же принес весть Захарии о рождении Иоанна Крестителя, это благодаря Гавриилу спаслась Дева Мария с младенцем  от гонений царя Ирода. И еще много вестей он принес, в том числе и самой Богородице перед ее Успением. А 26 июля отмечают как памятную дату в честь открытия первого Собора, построенного в честь Архангела в Константинополе.

Архангела воплощают на иконах с веточкой из Рая в руках, или фонариком в одной руке и зеркалом в другой руке. Само же имя Гавриил означает «силу божью».

Архангел Гавриил являлся своего рода пророком. Он приходил оповещать различных святых. Например, о том, что ждет еврейский народ, если он не покинет земли Израиля (разрушение первых и вторых храмов, когда за полгода погибло более миллиона жителей от рук римского императора), поддерживал Иисуса Христа перед распятием, был вдохновением для Моисея, писавшего книгу Бытия. И стал первым, кто рассказал о воскрешении Иисуса.

В День Архангела Гавриила рекомендуют обращать внимание на погоду. Ведь приметы, связанные со святым, на удивление сбываются с высокой точностью. Например, если будет ясная безоблачная погода, то можно заранее радоваться сухой и теплой осени. А вот дождь сулил гибель урожая. В этот день необходимо было выходить в поле для жатвы. Так как Архангел является покровителем зерновых культур.

Помимо плодородия одного из главных продуктов русского человека, Архангел Гавриил помогает и тем, кто не может иметь детей. А женщины в интересном положении просят у Святого здорового малыша. В этот день нужно ставить свечи за упокой родственников и близких. Можно попросить Архангела молитвой исцелить от недуга или защитить от жизненных невзгод.

Молитвы Архангелу

молитва
Молитва первая

молитва
Молитва вторая

молитва
Молитва о здравии

молитва
Молитва о замужестве и семейном счастье

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