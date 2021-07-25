"Потом трупы будете описывать?": Заявление от потерпевших родственников Насти Харьковской отказался принимать полицейский из Бердска. Смотрите видео
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"Потом трупы будете описывать?": Заявление от потерпевших родственников Насти Харьковской отказался принимать полицейский из Бердска. Смотрите видео

6:31:267/25/2021,Влада СмирноваФото: Влады Смирновой
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Участковый Андриянов направил боявшихся за свою жизнь сестер Насти в отделение полиции. Многие события, о которых идет речь, не относятся к его округу. Но родные пострадавшей от мужа-тирана опасаются, что супруг вновь может приняться за старое.

Участковый Сергей Андриянов и Настя Харьковская разговаривали на кухне в ее квартире

Возмущена поведением полицейского при работе и рассмотрении обращения 30-летняя Настя Харьковская из Бердска.

Напомним, что Анастасия несколько дней назад заявляла на всю страну об издевательствах ее мужа Сергея Харьковского по отношению к ней. Как упоминала Настя, муж избивал ее с 2016 года. Девушка терпела издевательства супруга. Долгое время Настя думала, что Сергей исправится, однако этого не происходило. Уйти из дома она не могла, так как мужчина угрожал ей. Молодая жена и мама заявляла, как минимум о трех преступлениях в которых, как она сказала, замешан Харьковский, однако решительных действий от правоохранителей не получила.

Одним из ярких и заявленных преступлений является порча машины Настиной сестры кислотой, а также угрозы, поступающие в адрес Харьковской и ее родственников. У девушки на руках имеются все голосовые сообщения, в которых прослеживается далеко не милая интонация мужчины.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" 22 июля,  сотрудники администрации и участковый Сергей Андриянов обещали явиться к Насте Харьковской 23 июля в 16:00. Журналист "Курьер. Среда. Бердск" также пришел в назначенное время в семью. Полицейский и представители служб домой к Насте действительно пришли, но не со всеми из них состоялся конструктивный разговор.

Разговор участкового Сергея Андриянова с Настей Харьковской

- Я уже указываю, кто совершает преступления, кто это делает. Я уже указываю на людей. Я узнаю их  всех по камерам видеонаблюдения. Почему вы не делаете ничего? Объясните пожалуйста,- спросила Настя у участкового, слегка повысив голос.

- Во-первых, в таком тоне со мной нельзя разговаривать. В таком тоне я буду молчать вообще, - ответил  Андриянов.

- Ладно, давайте спокойно. У меня просто нет сил. Хорошо,- произнесла Настя.

- Чем доказано, что эти люди совершали?- спросил полицейский.

- Чем доказано? Я узнаю на камерах. Я лично разговор слышала Харьковского. Мои дети слышали этот разговор в квартире на Арбузова, 1 в Академгородке,- отметила пострадавшая.

- Я говорю еще раз в таком тоне нельзя со мной разговаривать. Успокойтесь. Разговаривайте вежливо и корректно,- сделал замечание Андриянов.

- Хорошо. Давайте, давайте,- сказала Настя.

- Я уже объяснил по этому поводу. Он отказался давать какие-либо объяснения, что вы его обвиняете и обвинил вас по статье 306 (заведомо ложные сведения о факте преступления),- изрек полицейский.

- Да вы что? - недоуменно сказала девушка. - Хорошо. Я на камере узнаю, кто совершил. Он заказчик. Я буду обращаться везде и повсюду в таком случае.

-Это ваше полное право,- последовал ответ.

- Вы не открываете расследование. Вам показывают, кто именно совершил, кто это сделал, чей заказчик. Я узнаю на видео человека, который обливает аккумуляторной кислотой машину. Разговор с Харьковским  о том, что именно он это сделал. Совершил руками (называет имя). Я еще раз повторю - это заказывал Харьковский Сергей. Это не ложные показания. В лобовое стекло автомобиля девушки в НГУ на Пирогова, 1 воткнули топором. Опять же дело  рук Харьковского. Подозревают его. И я вчера дала показания. Сказала да, действительно, он. Опять же узнаю на камерах, кто совершает. Возьмите человека, возьмите видео с камер и просто поставьте. Пускай человек пройдется и вы сами узнаете, кто это. Это все его пешки. Я им пишу, например, а меня блокируют. Если бы человек не совершал, то что бы он сказал? Наверное что-то типа:" Насть, ты что вообще?". А я знаю, чем они дышат и где двигаются,- уверенно изложила Харьковская.

Далее девушка рассказала и о других преступлениях, в том числе и о надписи" Сгоришь" на заборе у ее мамы в селе Бурмистрово.

- Да вы возьмите, посмотрите кто это совершил. Почему, можете ответить? - сказала хозяйка квартиры, в которой происходил разговор.

- Потому что вы монолог ведете. Вы не ведете диалог,- ответил участковый.

- Я не могу до вас достучаться. Вам уже преступника показывают,- сказала девушка.

- Не перебивайте меня. Вы что-нибудь с утра употребляли? У меня такое впечатление... - произносит Андриянов, ориентируясь на слова Харьковского, что Настя якобы является наркоманкой.

- Я не сплю уже знаете сколько. Я не употребляю. Моя дочка находится у него, а вы сидите здесь,- отвечает Настя. - Держите справку из наркологии, справка вчера взята. Машина была облита кислотой. Потому что муж сестры Аруси Александр не поздоровался с Харьковским, когда я ездила со своими сыновьями. Александр прошел мимо. Харьковский спросил, почему он так сделал и у них перепалка произошла. Он разозлился на Александра. 13 числа произошла ссора и 20 совершается вот это. И потом Харьковский дома говорит:"Будет знать". И вы мне говорите, что это ложные показания?

Отметим, что ранее, когда Настя жила с супругом и знала о повреждении автомобиля родственников, она вынуждена была сказать, что не узнает человека, обливающего машину на камерах видеонаблюдения. Сергей запугал Настю до такой степени, что она боялась проронить и слова. До сих пор неизвестно, приостановлено или закрыто дело.

- Я хочу чтобы по-новому разобрались,- заявляет Настя.

- Ко  мне какие вопросы?  Я являюсь, повторяю, участковым микрорайона Северного города Бердска и улицы Попова. С машиной где произошло? - задал вопрос сотрудник МВД.

-На Горького, 1,- называет место высказавшаяся.

- Какое отношение имеет к микрорайону Северному?- сказал полицейский.

- Но вы же ко мне пришли,- поступил ответ.

- Вы попросили, чтобы я пришел. Я пришел для какой цели сюда? - выдает Андриянов.

-Я хочу донести до вас. Вы же вчера разговаривали с Харьковским вы приняли заявление о том, что я ложные показания дала? Вы же приняли это?- спросила супруга пострадавшая от мужа.

- У вас доказано чем-то? Я сказал, что он изложил это в своем объяснении. Вы понимаете, что это?- спрашивает участковый.

- Вы же приняли изложение его,- произнесла Настя.

Переход в другую комнату

После данных слов Андриянов встал со стула и направился в другую комнату. Он подошел к чуть позже прибывшему сотруднику комиссии по делам несовершеннолетних и спросил, для чего он присутствует в данной квартире.

- У меня к Харьковской нет вопросов. Все ее заявления находятся  у меня на рассмотрении. Мое руководство с этими заявлениями ознакомилось. Харьковский ко мне приехал вчера по этим заявлениям дал объяснения. Все это есть. Я вообще для какой цели здесь? - говорит присутствующим участковый.

Родственники решили заступиться за Настю.

Разговор с родственниками

- То есть от нас заявления не нужно брать? - произносит одна из родственниц.

- С вас? Не надо. С вас зачем?- поинтересовался полицейский.

- Как от пострадавших. Он нам угрожал. Он лично мне угрожал убийством,- поступил ответ.

- Так вы езжайте, пишите заявление. Харьковская писала, что были угрозы в отношении ее сестры,- сказал Андриянов.

- Так давайте напишем сейчас. Вы можете принять?- высказывается родственница.

- На Пушкина, 35 езжайте, пишите. Вопросов нет. И где это все происходило вы не забудьте написать. Не забывайте, что город делится на 17 административных участков. И ваша Горького, 1 к микрорайону Северному никакого отношения не имеет,- ответил Андриянов.

- Он нам угрожает, мы приходим ее все время поддерживаем, что нам делать? На улицу она боится выходить. Вы поймите, - встряла в разговор другая сестра Насти.

- Заявление было написано здесь, когда она находилась в безопасности. Он расчленит нас всех. Потом вы будете, что делать? Трупы наши описывать? - изрекла одна из присутствующих девушек.

- Так вы пишите заявления. Мы отправим на Арбузова,- неустанно говорит полицейский.

- Так Настя пишет. Что вы предпринимаете? Мы устали,- почти со слезами на глазах говорит родственница.

- Он пришел дал свои объяснения. Я отправил их на Арбузова, 1, потому что  это было совершенно на Арбузова . Если будет такое в Искитиме, то я соответственно отправлю туда. Я по Северному его вчера полностью опросил ,- сказал участковый.

- Голосовые вы слушали?- намекая на угрозы в смс от Харьковского спрашивает сестра.

- А мне зачем ее голосовые? -  обуваясь сказал Андриянов.

На вопросы от "Курьер. Среда. Бердск" Сергей Андриянов отвечать отказался, направив для получения комментариев в главное  управление МВД по Новосибирской области.

А что соцзащита и комиссия по делам несовершеннолетних?

Впрочем, сотрудники соцзащиты и комиссии по делам несовершеннолетних повели себя с Настей Харьковской совсем по-другому. Они грамотно составили беседу и определили, в чем нуждается молодая женщина с детьми.

Запрос в ГУ МВД по Новосибирской области

По факту поведения участкового Северного микрорайона Бердска Сергея Андриянова "Курьер. Среда. Бердск" подготавливает письменный запрос в главное управление МВД по Новосибирской области.

Сотрудники соцзащиты, комиссии по делам несовершеннолетних и ПДН провели детальный разговор с Настей Харьковской

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Правильно ли себя повел полицейский?

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