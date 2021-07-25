Перцовый баллончик распылил полуголый неадекватный мужчина в подъезде высотки в Новосибирске. Смотрите видео

На улице 1905 года, 21 в Новосибирске полуголый человек без обуви и в неадекватном состоянии распылил перцовый баллончик на лифтовой площадке.
Полиция ловила его минут 40. В итоге увезли в больницу. Инцидент произошел в субботу.
Как рассказали очевидцы, в подъезд зайти невозможно - запах распространился до 16 этажа.
"Если вы живёте в этом доме, в ближайшие три часа лифтами не пользуйтесь, можно задохнуться. Поднимайтесь по лестнице, и двери в подъезд, а также между этажей — не закрывайте!", - предупреждали местные жители в соцсетях.
Сообщают, что полиция приехала буквально через 10 минут, а следом "скорая".