Перцовый баллончик распылил полуголый неадекватный мужчина в подъезде высотки в Новосибирске. Смотрите видео
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Перцовый баллончик распылил полуголый неадекватный мужчина в подъезде высотки в Новосибирске. Смотрите видео

8:42:197/25/2021Фото: МВД
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Полиция ловила его минут 40. В итоге увезли в больницу. Отравляющий запах несколько часов стоял в подъезде.

Полиция приехала оперативно

На улице 1905 года, 21 в Новосибирске полуголый человек без обуви и в неадекватном состоянии распылил перцовый баллончик на лифтовой площадке.

Полиция ловила его минут 40. В итоге увезли в больницу. Инцидент произошел в субботу.

Как рассказали очевидцы, в подъезд зайти невозможно - запах распространился до 16 этажа.

"Если вы живёте в этом доме, в ближайшие три часа лифтами не пользуйтесь, можно задохнуться. Поднимайтесь по лестнице, и двери в подъезд, а также между этажей — не закрывайте!", - предупреждали местные жители в соцсетях.

Сообщают, что полиция приехала буквально через 10 минут, а следом "скорая".

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