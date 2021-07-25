После ночной грозы жара не пощадит 25 июля жителей Бердска

Метеорологическая обстановка на 25 июля в Бердске от МЧС.
Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.
Ветер северо-восточный 2-7 м/с, днём местами порывы до 12 м/с.
Температура воздуха ночью +11, +16 °С, местами до +21 °С, днем +27,
+32 °С.
Оперативный прогноз возможных ЧС по Новосибирской области на 25 июля 2021 года.
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях:
25-27.07 местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 С и выше.
25-27.07 в Новосибирском районе сохранится высокая пожароопасность( 4 класса).
Народный праздник Прокл Плакальщик отмечается 25 июля 2021 года
Традиции и обряды
Люди собирают росу с растений. В этот день она обладает уникальной целебной силой. При частых простудах помогает ходьба по камням и траве, которые укрыты водными капельками. Для сбора росы расстилают на поляне чистое белое полотно и ждут, пока ткань пропитается. После этого влагу выжимают в глиняный сосуд. Он лучше остальных подходит для хранения. Собранную в этот народный праздник росу применяют при лечении онкологии, варикоза, простуды, бессонницы, кровотечений и других заболеваний. Она дарит красоту лицу девушки, а женскому – возвращает утерянную молодость.