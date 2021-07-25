Молитвы святой «Троеручнице»: Чудеса иконы Божьей Матери и мощные молитвы 25 июля

11 и 25 июля - дважды в году - особым образом почитается удивительная и чудотворная Богородицкая икона "Троеручница". Этот образ имеет древнее происхождение и очень необычную деталь, которая не встречается больше ни на одном изображении Богородицы. На окладе иконы (а на списках - просто дорисовано) расположена третья рука, которая не принадлежит ни Богородице, ни младенцу Иисусу.
Эта рука появилась на иконе в благодарность за исцеление от Иоанна Дамаскина, которому Богородица восстановила отрубленную руку. От отлил руку из серебра и приделал ее к иконе, перед которой горячо молился об исцелении от травмы, полученной в результате незаслуженного наказания.
По сей день икона помогает людям с тяжелыми заболеваниями рук, ног и спины. А также в целом - при заболеваниях суставов. Она является покровительницей всех тех, кто занимается рукоделием. Она способна оказывать помощь в исцелении душевных болезней, а также депрессии и тоски.
Молитвы пред иконой Богородицы "Троеручница"