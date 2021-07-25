Самые благоприятные даты по лунному календарю для работ на огороде в августе 2021 года

В августе 2021 года фазы луны распределились так:
С 1 по 7 августа - убывающая луна, 8 августа - новолуние, с 9 по 21 августа луна будет вновь расти и набирать силу, 22 августа этот цикл завершится полнолунием, остаток месяца луны вновь будет убывающей.
Несмотря на то, что в августе уже не такое количество посадок и посевов, он всё равно остаётся горячей порой для тех, кто имеет свои огороды. В этом месяце начинается активный сбор урожая, а также подзимние посадки. Довольно много появляются работы в саду, поскольку созревают плоды на деревьях, которые нужно собирать по мере их созревания и не допускать их порчи. Практически все основные культуры начинают давать урожай именно в августе. До полного созревания могут оставаться только корнеплоды и капуста.
Лучшие дни для посадок и посевов в августе 2021
Огурцы для осеннего доращивания в теплицах - 5, 6, 14, 15
Лук-севок на зелень (только в теплицу) - 1, 5, 6, 18, 19, 28
Редис, петрушка на корень (только тепличное выращивание) - 1, 5, 6, 23, 24, 27, 28
Цветная капуста и кольраби для осеннего доращивания в теплице - 1, 5, 6, 14, 15, 24, 28, 29
Зелень можно высеивать в грунт - 6, 14, 15, 23, 24, 27
Лучшие дни для работ в августе 2021
Пересаживание и пикирование культур - 16-17, 20, 21, 26-31
Пропалывание грядок и прореживание частых всходов - 1-6, 18-21, 26-28
Минеральные подкормки - 4-6, 16-18, 20, 26
Органические подкормки - 16-19, 25-26
Обрезка и удаление веток и побегов на деревьях и кустарниках - 1-6, 16-19, 29-31
Опрыскивание культур от вредителей - 1-6, 17-21, 26-27
Посадка саженцев - 5, 6, 18-19, 27, 28-29
Самые неблагоприятные для посадки дни в августе 2021: 7, 8, 9, 21