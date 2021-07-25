Самые благоприятные даты по лунному календарю для работ на огороде в августе 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Самые благоприятные даты по лунному календарю для работ на огороде в августе 2021 года

3:20:257/25/2021Фото: pxhere
0

В этом месяце начинается активный сбор урожая, а также подзимние посадки. Довольно много появляются работы в саду.

тыква
В августе идет горячая пора сбора урожая

В августе 2021 года фазы луны распределились так:

С 1 по 7 августа - убывающая луна, 8 августа - новолуние, с 9 по 21 августа луна будет вновь расти и набирать силу, 22 августа этот цикл завершится полнолунием, остаток месяца луны вновь будет убывающей.

Несмотря на то, что в августе уже не такое количество посадок и посевов, он всё равно остаётся горячей порой для тех, кто имеет свои огороды. В этом месяце начинается активный сбор урожая, а также подзимние посадки. Довольно много появляются работы в саду, поскольку созревают плоды на деревьях, которые нужно собирать по мере их созревания и не допускать их порчи. Практически все основные культуры начинают давать урожай именно в августе. До полного созревания могут оставаться только корнеплоды и капуста.

Лучшие дни для посадок и посевов в августе 2021

Огурцы для осеннего доращивания в теплицах -  5, 6, 14, 15

Лук-севок на зелень  (только в теплицу) -  1, 5, 6, 18, 19, 28

Редис, петрушка на корень (только тепличное выращивание) -  1, 5, 6, 23, 24, 27, 28

Цветная капуста и кольраби  для осеннего доращивания в теплице -  1, 5, 6, 14, 15, 24, 28, 29

Зелень  можно высеивать в грунт -  6, 14, 15, 23, 24, 27

Лучшие дни для работ в августе 2021

Пересаживание и пикирование культур -  16-17, 20, 21, 26-31

Пропалывание грядок и прореживание частых всходов -  1-6, 18-21, 26-28

Минеральные подкормки -  4-6, 16-18, 20, 26

Органические подкормки -  16-19, 25-26

Обрезка и удаление веток и побегов на деревьях и кустарниках -  1-6, 16-19, 29-31

Опрыскивание культур от вредителей -  1-6, 17-21, 26-27

Посадка саженцев -  5, 6, 18-19, 27, 28-29

Самые неблагоприятные для посадки дни в августе 2021: 7, 8, 9, 21

За отказ играть в бикини норвежских спортсменок наказали
На авансцену Евросоюза вышел новый лидер
Правда о расправах над советскими срочниками в Чехословакии
Агаларов впервые рассказал о причине расставания с женой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
У болеющих коронавирусом появились новые симптомы
Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
Кому категорически запрещено есть арбузы
Это не Италия и Англия: Моуринью назвал лучшую сборную на Евро
дачалунный календарькалендарь дачника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам хватает урожая на всю зиму?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Самые благоприятные даты по лунному календарю для работ на огороде в августе 2021 года
3:20:25 7/25/2021
Самые благоприятные даты по лунному календарю для работ на огороде в августе 2021 года
Новый рекорд по зараженным за сутки поставила 25 июля Новосибирская область
3:15:14 7/25/2021
Новый рекорд по зараженным за сутки поставила 25 июля Новосибирская область
Четверых погибших в ДТП с мусоровозом опознали: За рулем Toyota Corolla был 20-летний водитель
3:04:07 7/25/2021
Четверых погибших в ДТП с мусоровозом опознали: За рулем Toyota Corolla был 20-летний водитель
Сколько заразились коронавирусом после вакцинации в Новосибирской области, стало известно
2:32:22 7/25/2021
Сколько заразились коронавирусом после вакцинации в Новосибирской области, стало известно
Опасная вспышка скажется на метеозависимых в конце июля 2021 года
2:20:58 7/25/2021
Опасная вспышка скажется на метеозависимых в конце июля 2021 года
БердскПоджигатели вышли на охоту в Бердске: Несколько ночных поджогов произошло в разных местах города. Смотрите фото
2:08:36 7/25/2021
Поджигатели вышли на охоту в Бердске: Несколько ночных поджогов произошло в разных местах города. Смотрите фото
Столото: проверить билет тиража 452 "Жилищной лотереи" от 25 июля 2021 года
1:59:56 7/25/2021
Столото: проверить билет тиража 452 "Жилищной лотереи" от 25 июля 2021 года
Столото: проверить билет тиража 1398 "Русского лото" от 25 июля 2021 года
1:53:14 7/25/2021
Столото: проверить билет тиража 1398 "Русского лото" от 25 июля 2021 года
Путин обошел на катере линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде перед военно-морским парадом
1:35:47 7/25/2021
Путин обошел на катере линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде перед военно-морским парадом
Умер известный политик Владимир Боков в Новосибирске
1:26:38 7/25/2021
Умер известный политик Владимир Боков в Новосибирске