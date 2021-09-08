Эффективность арбидола при коронавирусе доказали российские ученые
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Эффективность арбидола при коронавирусе доказали российские ученые

8:26:469/8/2021Фото: PIXNIO
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Препарат блокирует широкий спектр вирусов за счет комплексного механизма действия. В первую очередь он перекрывает вирусу вход в клетку.

Лечение коронавируса должно сопровождаться противовирусной терапией
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Масштабное исследование лечения COVID-19 было проведено российскими медиками, работающими в инфекционных отделениях.

Для того, чтобы получить результаты исследования, было проанализировано лечение почти 2,5 тысяч пациентов, у которых на момент попадания в стационар уже стоял диагноз "коронавирус". В основном до попадания в больницу почти никто из пациентов не принимал противовирусные препараты, а в стационаре 60% обследованных стали принимать умифеновир (название формулы арбидола). При этом 10 процентов получали гидроксихлорохин, 5 процентов — фавипиравир, лопинавир или ритонавир и ингавирин, а 25 процентов не принимали противовирусные препараты совсем.

Елена Карева, доктор медицинских наук, профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии им. академика РАМН П.В. Сергеева МБФ РНИМУ имени Н.И. Пирогова, профессор кафедры фармакологии ПМГМУ имени И.М. Сеченова рассказала, что результаты исследований, проведенных в рамках ЭГИДА-2020, доказывают необходимость применения противовирусных препаратов во время лечения коронавируса.

- Препарат блокирует широкий спектр вирусов за счет комплексного механизма действия. В первую очередь он перекрывает вирусу вход в клетку. Ученые доказали торможение арбидолом репликации, то есть размножения коронавируса, поэтому его принимают и для лечения, и для профилактики, - рассказала Карева.

Арбидол в России принимают уже давно, эксперты говорят о его эффективности и безопасности, кроме того, он начинает действовать на ранних стадиях COVID-19.

В мире использовать арбидол начали в Китае, также в университете США доказали, что противовирусная профилактика играет немаловажную роль при лечении коронавируса и других инфекционных заболеваниях, пишет "Лента.ру".

- Данные, полученные российскими специалистами, коррелируют с международными исследованиями — например, с выводами китайских коллег — и подтверждают обоснованность нахождения препарата в рекомендациях Минздрава по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, — полагает Карева.

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