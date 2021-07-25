При задержании отстреливался от полицейских организатор нарколаборатории по производству синтетики

Организатор нарколаборатории в Ленинградской области пытался отстреливаться из охотничьего ружья при задержании и произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников. Об этом стало известно из сообщения регионального ГУ МВД РФ.
Сотрудниками правоохранительных органов была получена информация об изготовлении синтетических наркотиков, которые производились в деревне Баландино Волховского района Ленинградской области. Информация была верной — лаборатория находилась в сарае на территории садового участка.
- Увидев сотрудников полиции, организатор лаборатории, 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга, выбежал из сарая и скрылся в жилом доме. Злоумышленник, вооружившись обрезом охотничего ружья, открыл стрельбу по полицейским. В соответствии с законом о полиции один из сотрудников применил табельное оружие и обезвредил наркоторговца, ранив его в ногу. После чего сотрудниками полиции <ему> была оказана первая помощь и вызвана скорая, - говорится в сообщении.
Во время обыска в доме были обнаружены несколько единиц оружия, которое было пригодным для ведения стрельбы. В доме находились две женщины, их причастность изготовлению наркотиков проверяется.
В сарае находилось оборудование и сырье для производства мефедрона. Сотрудники полиции продолжают работу на месте.