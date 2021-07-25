При задержании отстреливался от полицейских организатор нарколаборатории по производству синтетики
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

При задержании отстреливался от полицейских организатор нарколаборатории по производству синтетики

4:47:337/25/2021Фото: Flickr
0

Злоумышленник, стрелявший из охотничьего ружья, был ранен в ногу и отправлен в больницу.

В полицию сообщили о лаборатории в которой изготавливали наркотики

Организатор нарколаборатории в Ленинградской области пытался отстреливаться из охотничьего ружья при задержании и произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников. Об этом стало известно из сообщения регионального ГУ МВД РФ.

Сотрудниками правоохранительных органов была получена информация об изготовлении синтетических наркотиков, которые производились в деревне Баландино Волховского района Ленинградской области. Информация была верной — лаборатория находилась в сарае на территории садового участка.

- Увидев сотрудников полиции, организатор лаборатории, 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга, выбежал из сарая и скрылся в жилом доме. Злоумышленник, вооружившись обрезом охотничего ружья, открыл стрельбу по полицейским. В соответствии с законом о полиции один из сотрудников применил табельное оружие и обезвредил наркоторговца, ранив его в ногу. После чего сотрудниками полиции <ему> была оказана первая помощь и вызвана скорая, - говорится в сообщении.

Во время обыска в доме были обнаружены несколько единиц оружия, которое было пригодным для ведения стрельбы. В доме находились две женщины, их причастность изготовлению наркотиков проверяется.

В сарае находилось оборудование и сырье для производства мефедрона. Сотрудники полиции продолжают работу на месте.

Агаларов впервые рассказал о причине расставания с женой
Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
Порошенко обещал вернуть Крым домой: реакция Путина
Это не Италия и Англия: Моуринью назвал лучшую сборную на Евро
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Слуцкая борется с неизлечимой болезнью
Как по ладоням можно определить высокий уровень сахара
Синоптики предупредили о похолодании
Перевод «Сватов» на украинский разочаровал народ
нарколабораторияотстреливался от полицейскихранение в ногу
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Разбогател?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

При задержании отстреливался от полицейских организатор нарколаборатории по производству синтетики
4:47:33 7/25/2021
При задержании отстреливался от полицейских организатор нарколаборатории по производству синтетики
Путин: Мы способны обнаружить любого противника и нанести ему неотвратимый удар
4:29:52 7/25/2021
Путин: Мы способны обнаружить любого противника и нанести ему неотвратимый удар
Погода в августе 2021 года: Каких аномалий природы ожидать на закате лета
4:20:46 7/25/2021
Погода в августе 2021 года: Каких аномалий природы ожидать на закате лета
Тела лежали на дороге: В массовом ДТП со "скорой" двое погибли и 7 человек пострадали
4:02:04 7/25/2021
Тела лежали на дороге: В массовом ДТП со "скорой" двое погибли и 7 человек пострадали
БердскЧисло заразившихся коронавирусом на 25 июля в Бердске достигло 2066 человек: Сколько выявили за сутки?
3:48:49 7/25/2021
Число заразившихся коронавирусом на 25 июля в Бердске достигло 2066 человек: Сколько выявили за сутки?
БердскСемья пострадавшей от мужа-тирана Насти Харьковской из Бердска нуждается в одежде для трех мальчиков и коляске для младенца
3:37:51 7/25/2021
Семья пострадавшей от мужа-тирана Насти Харьковской из Бердска нуждается в одежде для трех мальчиков и коляске для младенца
Самые благоприятные даты по лунному календарю для работ на огороде в августе 2021 года
3:20:25 7/25/2021
Самые благоприятные даты по лунному календарю для работ на огороде в августе 2021 года
Новый рекорд по зараженным за сутки поставила 25 июля Новосибирская область
3:15:14 7/25/2021
Новый рекорд по зараженным за сутки поставила 25 июля Новосибирская область
Четверых погибших в ДТП с мусоровозом опознали: За рулем Toyota Corolla был 20-летний водитель
3:04:07 7/25/2021
Четверых погибших в ДТП с мусоровозом опознали: За рулем Toyota Corolla был 20-летний водитель
Сколько заразились коронавирусом после вакцинации в Новосибирской области, стало известно
2:32:22 7/25/2021
Сколько заразились коронавирусом после вакцинации в Новосибирской области, стало известно