Новолуние и Полнолуние в августе 2021: точные даты и особенности последних летних движений Луны

Нынешний год стал богатым на судьбоносные полнолуния. Особенно это коснулось летнего периода. В конце июня большинство жителей планеты могли наблюдать «клубничную» Луну – светило было большим, кроваво-красного цвета. Эта ночь являлась одной из самых мистических в течение 2021.
На днях люди имели шанс изменить свою жизнь в ту или иную сторону, благодаря «золотому» полнолунию. Те, кто не успел совершить специальные обряды в ночь на 24 июля, многое упустил. Но, может быть, судьба будет благосклонна к человечеству, и даст ему еще один шанс, наградив полной Луной в августе?
Новолуние в последнем месяце лета ожидается 8 августа. Небесное тело будет располагаться в фазе Льва. Это значит, что наступает благоприятное время для новых начинаний и действий. Многим людям в этот день захочется отдохнуть на «всю катушку», но важно быть осторожными, так как 8 августа можно попасть в необдуманную авантюру с последствиями в виде потери денежных средств.
Это касается не только сферы досуга, но и проведения деловых операций, связанных с недвижимостью, и крупных финансовых переводов. Большинство могут 8 числа иметь о себе завышенное мнение, проявлять гордыню, льстить окружающими. Так что не рекомендуется посещать крупные вечеринки, если не хотите испортить свою репутацию.
В это новолуние можно почувствовать депрессивное состояние, могут обостриться хронические заболевания. Поэтому посветите этот день решению бытовых и хозяйственных вопросов.
Полнолуние в августе наступит 22 числа, и будет находиться в знаке Водолея. В этот день не стоит обращаться в органы, где господствует бюрократия, а лучше посвятить его творчеству, образованию и общему саморазвитию. Хорошо провести время с семьей. Руководству можно предлагать свои идеи, но перед этим тщательно подумать о их последствиях. Большую пользу принесет сбор лекарственных растений.
Во время полной Луны прослеживается тяга к алкоголю и спиртным напиткам, негативные мысли, различные душевные расстройства, травмоопасность, беспокойство без причины. Поэтому следует быть предельно осторожными, лишний раз не волноваться и избегать конфликтных ситуаций, различных авантюр.