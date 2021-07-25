Новолуние и Полнолуние в августе 2021: точные даты и особенности последних летних движений Луны
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новолуние и Полнолуние в августе 2021: точные даты и особенности последних летних движений Луны

9:20:527/25/2021Фото: pxhere
0

В это новолуние можно почувствовать депрессивное состояние, могут обостриться хронические заболевания. Поэтому посветите этот день решению бытовых и хозяйственных вопросов.

луна, месяц
Луна начнет расти с 9 августа

Нынешний год стал богатым на судьбоносные полнолуния. Особенно это коснулось летнего периода. В конце июня большинство жителей планеты могли наблюдать «клубничную» Луну – светило было большим, кроваво-красного цвета. Эта ночь являлась одной из самых мистических в течение 2021.

На днях люди имели шанс изменить свою жизнь в ту или иную сторону, благодаря «золотому» полнолунию. Те, кто не успел совершить специальные обряды в ночь на 24 июля, многое упустил. Но, может быть, судьба будет благосклонна к человечеству, и даст ему еще один шанс, наградив полной Луной в августе?

Новолуние в последнем месяце лета ожидается 8 августа. Небесное тело будет располагаться в фазе Льва. Это значит, что наступает благоприятное время для новых начинаний и действий. Многим людям в этот день захочется отдохнуть на «всю катушку», но важно быть осторожными, так как 8 августа можно попасть в необдуманную авантюру с последствиями в виде потери денежных средств.

Это касается не только сферы досуга, но и проведения деловых операций, связанных с недвижимостью, и крупных финансовых переводов. Большинство могут 8 числа иметь о себе завышенное мнение, проявлять гордыню, льстить окружающими. Так что не рекомендуется посещать крупные вечеринки, если не хотите испортить свою репутацию.

В это новолуние можно почувствовать депрессивное состояние, могут обостриться хронические заболевания. Поэтому посветите этот день решению бытовых и хозяйственных вопросов.

Полнолуние в августе наступит 22 числа, и будет находиться в знаке Водолея. В этот день не стоит обращаться в органы, где господствует бюрократия, а лучше посвятить его творчеству, образованию и общему саморазвитию. Хорошо провести время с семьей. Руководству можно предлагать свои идеи, но перед этим тщательно подумать о их последствиях. Большую пользу принесет сбор лекарственных растений.

Во время полной Луны прослеживается тяга к алкоголю и спиртным напиткам, негативные мысли, различные душевные расстройства, травмоопасность, беспокойство без причины. Поэтому следует быть предельно осторожными, лишний раз не волноваться и избегать конфликтных ситуаций, различных авантюр.

Путин подписал новый законопроект о сроках воинской службы
Новая информация о состоянии МакSим
У болеющих коронавирусом появились новые симптомы
Кому категорически запрещено есть арбузы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Правда о расправах над советскими срочниками в Чехословакии
На авансцену Евросоюза вышел новый лидер
Нашли подземную тюрьму с крематорием: имя владельца уже известно
Это не Италия и Англия: Моуринью назвал лучшую сборную на Евро
августноволуниелунный календарьполнолуние
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как на вас влияет луна?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новолуние и Полнолуние в августе 2021: точные даты и особенности последних летних движений Луны
9:20:52 7/25/2021
Новолуние и Полнолуние в августе 2021: точные даты и особенности последних летних движений Луны
БердскШтормовое с грозой и шквалами ветра в Бердске на 26 июля объявило МЧС
9:17:46 7/25/2021
Штормовое с грозой и шквалами ветра в Бердске на 26 июля объявило МЧС
Картинки на 26 июля День парашютиста: поздравления смелым людям
8:28:50 7/25/2021
Картинки на 26 июля День парашютиста: поздравления смелым людям
Что нужно и что нельзя делать с водой в Ильин день 2 августа 2021 года
8:20:33 7/25/2021
Что нужно и что нельзя делать с водой в Ильин день 2 августа 2021 года
Следует ли делать прививки младше 18 лет? Эксперты оценивают преимущества
7:36:23 7/25/2021
Следует ли делать прививки младше 18 лет? Эксперты оценивают преимущества
С Собор Архангела Гавриила душевные поздравительные слова на 26 июля
7:34:21 7/25/2021
С Собор Архангела Гавриила душевные поздравительные слова на 26 июля
В чем особый дар Архангела Гавриила и что значит его праздник 26 июля 2021 года?
7:20:12 7/25/2021
В чем особый дар Архангела Гавриила и что значит его праздник 26 июля 2021 года?
Бердск"Потом трупы будете описывать?": Заявление от потерпевших родственников Насти Харьковской отказался принимать полицейский из Бердска. Смотрите видео
6:31:26 7/25/2021
"Потом трупы будете описывать?": Заявление от потерпевших родственников Насти Харьковской отказался принимать полицейский из Бердска. Смотрите видео
Главу городской полиции подозревают в пьяном ДТП и оставлении места аварии
6:27:21 7/25/2021
Главу городской полиции подозревают в пьяном ДТП и оставлении места аварии
Лунный календарь здоровья, прививок и операций на август 2021 года
6:20:50 7/25/2021
Лунный календарь здоровья, прививок и операций на август 2021 года