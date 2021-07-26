Почему многие разводятся после 50 лет: основные причины

В последнее время много говорят о росте числа разводов после 50 лет, иначе говоря. «Серый развод».
Многие пары, составляющие эти группы населения, принадлежат к поколению бэби-бумеров. И часто эти пары состоят в браке 30 и более лет . Это долго, пишет yourtango.com.
Итак, почему именно сейчас? И что можно сделать, чтобы спасти эти браки?
И как можно не стать одним из них (хорошие новости - вы можете начать прямо сейчас, каким бы молодым ни был ваш брак!).
Причина, по которой разводы после 50 стали более распространенными, проста: в какой-то момент они просто перестали пытаться.
Как психотерапевт, я встречал много пар на этом этапе жизни. Хотя каждый брак индивидуален, это общая причина разрушения этих отношений. Это не происходит в одночасье.
Проходят дни и годы, партнеры начинают воспринимать друг друга как должное и не тратят энергию или усилия на развитие отношений.
В 50 лет этот этап жизни часто наполнен переходами и корректировками, которые заставляют вас пересматривать себя, свои роли и свои отношения.
Возможно, вы находитесь в разгаре пустого гнезда, и ваши дети больше не нуждаются в этом так много. А если вам приближается 60, вы, возможно, думаете о пенсионных планах и не уверены в том, что будет дальше.
В длительном браке многие события могут сильно повлиять на вашу личность и эмоции.
Когда вы вдвоем проводите все это время вместе после десятилетий воспитания семьи и построения карьеры, это может стать огромной корректировкой.
Несмотря на ваш длительный брак, вы можете посмотреть через стол и увидеть совершенно незнакомого человека. Вам может казаться, что вам не о чем говорить и что вас очень мало удерживает вместе.
Но мужайтесь. В подавляющем большинстве случаев беспорядочный брак можно возродить, если оба супруга готовы приложить новые усилия.
Более того, вы можете начать прямо сейчас, даже если вы женаты всего один, пять или пятнадцать лет.
К счастью, вы можете предотвратить развод после 50 лет, начав с этих советов прямо сейчас.
1. Улучшите свое общение.
Важно поддерживать открытые линии общения и знать, что вы делитесь «зоной, свободной от осуждения», чтобы вы могли открыто говорить о своих чувствах и потребностях, не опасаясь критики.
Если вас что-то беспокоит, выметать это под ковер - никогда не здорово. Не забывайте также сообщать супругу о своих положительных чувствах.
2. Отбросьте старые обиды и плохие воспоминания.
Как пара, которая так долго была вместе, у вас может быть обширный список преступлений, которые ваш супруг совершил за эти годы, и болезненные воспоминания, которые сопровождают это.
Использование прошлых обид как оружие очень разрушительно для отношений и не позволяет вам исцелиться и двигаться вперед.
3. Относитесь друг к другу с добротой.
Вы когда-нибудь замечали, как можете быть добрыми к незнакомцам, а затем свалить весь свой гнев и разочарования на супруга?
Сделайте паузу, прежде чем говорить, и пусть ваши слова будут мягкими, а не короткими или пренебрежительными.
4. Поддерживайте друг друга эмоционально.
Когда вашему партнеру больно, например, из-за больного родителя или из-за ситуации на работе, по-настоящему откройте свое сердце и прислушайтесь.
Спросите, чем вы можете помочь.
5. Развлекайтесь вместе.
Чтобы избежать рутины повседневной жизни, наличие чего-то, чего стоит ожидать, действительно может стать толчком. Запланируйте еженедельное свидание с ужином, вечер кино с попкорном или совершите однодневную поездку по интересным местам.
Откройте для себя новое хобби вместе. Рассмешите друг друга!
6. Заведите интересные беседы.
После стольких лет совместной жизни вы можете почувствовать, что нет ничего нового, чтобы узнать друг о друге. Но вы были бы удивлены!
Выключите телевизор и задайте несколько открытых вопросов об их сегодняшнем дне . Обсудите то, что вы читаете, фильм, который вы смотрели, или то, что сейчас в тренде.
7. Помните о мелочах.
Случайные сюрпризы действительно могут поднять настроение вашему партнеру и укрепить узы привязанности.
Принесите домой цветы или любимый десерт, помойте машину, оставьте шутливую записку или текст. И обязательно сделайте что-нибудь романтическое на годовщину.
8. Делайте комплименты.
К сожалению, с годами их количество уменьшается. Обратите внимание на новую прическу или наряд вашего партнера, выразите признательность за уборку во дворе.
Эти маленькие жесты ничего не стоят и могут иметь такое положительное влияние.
9. Вспомните, почему вы влюбились.
Со временем легко сосредоточиться на раздражающих привычках и кажущихся недостатках.
Вместо этого подумайте о том, что вам нравилось и привлекательно в начале ваших отношений, и отвечайте соответственно.
10. Рассмотрите возможность консультирования пар.
Если вы чувствуете, что перепробовали все, но все еще не можете разжечь искру или даже дружбу, квалифицированный терапевт может помочь вам во всем разобраться .
Они предложат поддержку, ободрение и инструменты, которые помогут вам восстановить отношения.
Прежде чем бросить брак через 50 лет и сделать то, о чем вы можете пожалеть, примите во внимание некоторые из этих советов, чтобы избежать серого развода.
Точно так же, как ваш сад нуждается в уходе и уходе, чтобы процветать и расти, то же самое верно и в отношении вашего брака.
Приложив дополнительные и постоянные усилия, творческий подход и энергию, вы можете вместе начать чудесное новое начало!