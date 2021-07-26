Как избавиться от мух в доме: напоите назойливую муху красным вином
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Как избавиться от мух в доме: напоите назойливую муху красным вином

4:00:147/26/2021Фото: pixabay.com
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Красное вино - это может показаться пустой тратой, если вы любитель вина, но бокал красного вина может избавить вас от мух.

муха
Мухи, как правило, доставляют неудобства в доме, и иногда кажется, что избавиться от них невозможно

МУХИ, вероятно, будут в вашем доме сейчас, когда здесь летние месяцы, а с учетом продолжающейся жары они еще более вероятно будут гудеть вокруг вашей кухни. Вот как избавиться от мух в доме.

Мухи, как правило, доставляют неудобства в доме, и иногда кажется, что избавиться от них невозможно. Мухи попадают внутрь по ряду причин, но большинство из них попадают внутрь, чтобы питаться мусором, спелыми фруктами, овощами или влагой. Обычных домашних мух привлекает разлагающаяся органическая грязь, такая как гниющее мясо, в то время как плодовые мухи ищут сахаристые вещества и чаще питаются перезрелыми фруктами, пролитыми газированными напитками и алкоголем. Сливным мухам нужен влажный климат и органические материалы, их привлекают сточные воды, например, кухонные раковины, где они также откладывают яйца, пишет express.co.uk.

Мухи - плохие новости, и их не следует игнорировать, иначе в ваших руках может появиться полномасштабное заражение.

Если не лечить, мухи могут распространять такие бактерии, как сальмонелла, брюшной тиф и кишечная палочка.

Но есть практические меры, которые вы можете предпринять, чтобы отпугнуть мух в вашем доме, например, тщательную уборку, которая поможет избавиться от пятен размножения.

Удаление разлагающейся пищи, такой как мясо, фрукты, овощи и фекалии животных, может сильно помочь, поскольку все они привлекают мух.

Как избавиться от мух дома

Есть ряд естественных средств, которыми вы можете избавиться от мух.

Однако, если у вас серьезная проблема с мухой, вам, возможно, придется обратиться за помощью к специалистам.

Красное вино - это может показаться пустой тратой, если вы любитель вина, но бокал красного вина может избавить вас от мух.

Просто оставьте емкость с небольшим количеством красного вина на дне и наблюдайте, как в нее падают мухи.

Яблочный уксус - снимите крышку с бутылки с яблочным уксусом и оставьте ее дома, где проблема с мухой наиболее серьезна.

Мухи смогут попасть в колпачок, но не смогут выбраться обратно.

Молоко, сахар и перец - мухам особенно нравится вкус этой сладкой смеси.

Смешайте в кастрюле пол-литра молока, сахара-сырца и 2 унции молотого перца и тушите 10 минут.

Загляните в бутылку, и мухи будут привлечены к ней, и вы сможете помешать им вылезти обратно.

После того, как вы избавились от мух и источника заражения, важно содержать место в чистоте.

Убедитесь, что ваша корзина на колесиках чистая и весь мусор правильно уложен в мешки.

Крышка кухонного мусора должна быть всегда закрыта и плотно закрыта, особенно летом.

Кроме того, пока жарко, старайтесь менять мусорное ведро чаще, стараясь делать это дважды в день.

Если вы считаете, что мусорное ведро особенно привлекает мух, можно посыпать его пищевой содой.

Это убьет всех личинок и удалит запахи, избавив их от привлекательности в будущем.

Кроме того, не забудьте выбросить любой корм, оставшийся в миске, оставленной вашим животным, и убрать всю еду.

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