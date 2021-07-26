Диета при гипертонии: 5 основных продуктов, которые следует добавить в свой рацион

Гипертнезия или высокое кровяное давление - это когда кровяное давление человека достигает нездорового уровня и может подвергнуть вас риску ряда проблем со здоровьем. Вот пять основных продуктов, которые следует добавить в свой рацион, и четыре основных вещи, которых следует избегать.
Гипертония, также известная как высокое кровяное давление, возникает, когда кровяное давление достигает нездорового уровня, часто из-за таких факторов образа жизни, как диета и вес, но иногда как побочный продукт других состояний здоровья. Гипертония известна как бессимптомное состояние, поскольку больные обычно не замечают никаких симптомов, пишет express.co.uk.
Когда у кого-то высокое кровяное давление, его артерии сужаются, что затрудняет прохождение крови по телу.
Со временем это может вызвать такие заболевания, как сердечные заболевания, инфаркт и инсульт.
Если вы беспокоитесь о своем кровяном давлении, вы можете проверить его на обычном приеме у терапевта.
Генетика, факторы образа жизни и окружающая среда могут способствовать высокому кровяному давлению, поэтому есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить или даже снизить кровяное давление.
Хотя не у всех наблюдаются симптомы, симптомы тяжелой гипертонии могут включать:
головные боли
одышка
кровотечение из носа
промывание
головокружение
грудная боль
визуальные изменения
кровь в моче
Диета и физические упражнения играют важную роль в снижении риска гипертонии, при этом необходимо изменить образ жизни и перекусить, чтобы снизить артериальное давление.
Ниже приведены основные продукты, которые нужно есть больше, и те, которых следует избегать.
Еда, чтобы съесть больше
Фрукты и овощи
Здесь определенно применимо старое правило «ешьте пять раз в день».
Ягоды содержат антиоксиданты, которые, как показали исследования, могут помочь снизить риск высокого кровяного давления.
Бананы содержат калий, который является ключевым минералом при гипертонии.
Темный шоколад
Согласно Medical News Today, обзор 15 исследований показывает, что шоколад с высоким содержанием какао снижает кровяное давление у людей с гипертонией или предгипертонией.
Но не бери любой шоколад! Вам нужно будет искать высококачественный темный шоколад с минимум 70-процентным содержанием какао и съедать один квадрат в день.
Овес
Богатый клетчаткой овес содержит бета-глюкан, который, как показали испытания, может снизить уровень холестерина в крови.
Любые продукты, богатые клетчаткой, идеально подходят для здорового питания, поэтому овсяные хлопья и каши на ночь - ваши друзья.
Чеснок
Мы используем чеснок для придания вкуса всем блюдам, но он также является суперпродуктом.
Основной активный ингредиент чеснока, аллицин, часто ассоциируется с пользой для здоровья.
Некоторые исследования показывают, что чеснок увеличивает выработку в организме оксида азота, который играет ключевую роль в сглаживании мышц и расширении кровеносных сосудов.
Ферментированная пища
Хотя это может не понравиться всем, ферментированные продукты содержат пробиотики, которые являются полезными бактериями, идеально подходящими для здоровья кишечника.
Medical News Today сообщила об одном обзоре девяти исследований, которые показали, что «употребление пробиотиков может иметь умеренное влияние на высокое кровяное давление».
К ферментированным продуктам относятся:
Кимчи
Натуральный йогурт
Чайный гриб
Яблочный уксус
Мисо
Продукты, которых следует уменьшить или избегать
Потребление алкоголя
Национальная служба здравоохранения поясняет: «Регулярное употребление слишком большого количества алкоголя может со временем поднять ваше кровяное давление.
«Оставаться в пределах рекомендуемых уровней - лучший способ снизить риск развития высокого кровяного давления».
Рекомендуемые уровни:
мужчинам и женщинам не рекомендуется регулярно пить более 14 единиц в неделю.
распределите потребление алкоголя на три дня или более, если вы пьете до 14 единиц в неделю
Кофеин
Если вы пьете более четырех чашек кофе в день, у вас может повыситься артериальное давление.
Вы можете пить и чай, и кофе в рамках сбалансированной диеты, но чрезмерное употребление кофеина может иметь неблагоприятные последствия.
Курение
Хотя курение само по себе не вызывает высокого кровяного давления, оно может подвергнуть вас риску серьезных заболеваний, таких как сердечный приступ или инсульт.
Это связано с тем, что курение сужает артерии, как и высокое кровяное давление.
Если вы курите и у вас высокое кровяное давление, NHS предупреждает, что ваши артерии сужаются «намного быстрее», и «ваш риск сердечных или легочных заболеваний в будущем резко возрастет».
Поваренная соль
Уменьшение количества соленой пищи в вашем рационе может улучшить здоровье сердца и снизить кровяное давление примерно на 5-6 мм рт.ст., если у вас высокое кровяное давление.
Обязательно посмотрите на этикетки продуктов питания, чтобы узнать содержание соли, и по возможности выбирайте продукты с низким содержанием натрия.
Ешьте меньше полуфабрикатов, так как они могут содержать большое количество натрия.
Старайтесь не добавлять соль в еду, вместо этого выбирайте травы и специи.