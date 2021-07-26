Ранние симптомы диабета: 13 предупреждающих знаков, которые нельзя игнорировать
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ранние симптомы диабета: 13 предупреждающих знаков, которые нельзя игнорировать

4:30:067/26/2021Фото: pixabay.com
0

Независимо от типа 1 или 2, диабет может развиться в любом возрасте, но это разные состояния.

тест крови, таблетки
Диабет - это заболевание, которое, несмотря на доступные методы лечения, по-прежнему изнуряет десятки миллионов людей на планете

Диабет - это заболевание, которое, несмотря на доступные методы лечения, по-прежнему изнуряет десятки миллионов людей на планете. Людям следует ознакомиться с ранними признаками, чтобы получить наилучшее и наиболее эффективное лечение.

Больные диабетом 1 и 2 типа теперь могут получить ряд перспективных методов лечения, включая лекарственные препараты и изменения в питании, которые могут уменьшить последствия заболевания. Хотя они могут помочь с некоторыми симптомами, они часто не отвлекают от суровой реальности болезни, изменяющей жизнь. Те, кто забрался достаточно рано, могут помочь предотвратить заболевание или уловить симптомы, прежде чем они вызовут другие проблемы со здоровьем, пишет express.co.uk.

Что такое признаки диабета?

Независимо от типа 1 или 2, диабет может развиться в любом возрасте, но это разные состояния.

Тип 2 является наиболее распространенным и поражает примерно 90 процентов больных, а тип 1 - восемь процентов.

При диабете 1 типа организм атакует клетки поджелудочной железы, препятствуя выработке инсулина, в то время как при диабете 2 типа организм не может производить это вещество.

Предупреждающие признаки диабета 1 типа

Предупреждающие признаки диабета 1 типа разовьются быстрее, чем признаки его родственного заболевания.

Представители органов здравоохранения заявляют, что они могут появиться «относительно внезапно» из-за нескольких пересекающихся условий и факторов.

К ним относятся генетика, подверженность вирусам и воздействие на окружающую среду.

Ранние симптомы включают:

Затуманенное зрение
Повышенная жажда
Чрезмерное мочеиспускание
Необъяснимая потеря веса
Перепады настроения или раздражительность
Чрезмерный голод
Ночное недержание мочи у детей, не имевших раньше
Слабое место
Усталость

Предупреждающие признаки диабета 2 типа

Диабет 2 типа часто протекает постепенно, и для его полного проявления могут потребоваться месяцы или годы.

Таким образом, симптомы не такие внезапные, как тип 1, и могут изначально указывать на другие состояния.

Постоянно высокий уровень сахара в крови вызывает ряд заболеваний, поэтому очень важно выявить ранние признаки диабета.

Некоторые ранние предупреждающие признаки диабета 2 типа совпадают с признаками первого типа, например частое мочеиспускание, повышенная жажда, чрезмерный голод, усталость и нечеткое зрение.

Симптомы, традиционно связанные только с типом 2, включают:

Медленное заживление порезов или ран
Покалывание, боль или онемение в руках и ногах
Темные пятна на коже
Зуд и дрожжевые инфекции

Что произойдет, если диабет прогрессирует?

Без выявления и лечения высокий уровень сахара в крови также может вызвать:

Проблемы с сексуальной активностью
Гладить
Повреждение нерва
Невропатия
Заболевания глаз и потеря зрения
Проблемы со стопами
Заболевание почек
Сердечное заболевание

За отказ играть в бикини норвежских спортсменок наказали
Как по ладоням можно определить высокий уровень сахара
У болеющих коронавирусом появились новые симптомы
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
Путин подписал новый законопроект о сроках воинской службы
Что нельзя делать после вакцинации от COVID-19
Кому категорически запрещено есть арбузы
диабетпризнакиранние симптомы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть диабет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ранние симптомы диабета: 13 предупреждающих знаков, которые нельзя игнорировать
4:30:06 7/26/2021
Ранние симптомы диабета: 13 предупреждающих знаков, которые нельзя игнорировать
Как избавиться от мух в доме: напоите назойливую муху красным вином
4:00:14 7/26/2021
Как избавиться от мух в доме: напоите назойливую муху красным вином
Почему многие разводятся после 50 лет: основные причины
3:30:30 7/26/2021
Почему многие разводятся после 50 лет: основные причины
Диета при гипертонии: 5 основных продуктов, которые следует добавить в свой рацион
3:00:38 7/26/2021
Диета при гипертонии: 5 основных продуктов, которые следует добавить в свой рацион
Когда в школу после летних каникул в 2021 году?
2:30:44 7/26/2021
Когда в школу после летних каникул в 2021 году?
Волну диабета вызовет пандемия коронавируса в мире, выводы ученых
2:00:39 7/26/2021
Волну диабета вызовет пандемия коронавируса в мире, выводы ученых
Вода какой температуры резко снижает вес, рассказали эксперты
1:30:09 7/26/2021
Вода какой температуры резко снижает вес, рассказали эксперты
Челябинский метеорит: история падения космического камня – и где его увидеть?
1:00:18 7/26/2021
Челябинский метеорит: история падения космического камня – и где его увидеть?
Астрологи советуют Овну, Льву и Водолею сыграть свадьбу в очень благоприятный сезон - в июле и августе 2021 года
12:30:10 7/26/2021
Астрологи советуют Овну, Льву и Водолею сыграть свадьбу в очень благоприятный сезон - в июле и августе 2021 года
Вкуснейшие соленые помидорчики в 4 действия
11:20:16 7/25/2021
Вкуснейшие соленые помидорчики в 4 действия