Ранние симптомы диабета: 13 предупреждающих знаков, которые нельзя игнорировать

Диабет - это заболевание, которое, несмотря на доступные методы лечения, по-прежнему изнуряет десятки миллионов людей на планете. Людям следует ознакомиться с ранними признаками, чтобы получить наилучшее и наиболее эффективное лечение.
Больные диабетом 1 и 2 типа теперь могут получить ряд перспективных методов лечения, включая лекарственные препараты и изменения в питании, которые могут уменьшить последствия заболевания. Хотя они могут помочь с некоторыми симптомами, они часто не отвлекают от суровой реальности болезни, изменяющей жизнь. Те, кто забрался достаточно рано, могут помочь предотвратить заболевание или уловить симптомы, прежде чем они вызовут другие проблемы со здоровьем, пишет express.co.uk.
Что такое признаки диабета?
Независимо от типа 1 или 2, диабет может развиться в любом возрасте, но это разные состояния.
Тип 2 является наиболее распространенным и поражает примерно 90 процентов больных, а тип 1 - восемь процентов.
При диабете 1 типа организм атакует клетки поджелудочной железы, препятствуя выработке инсулина, в то время как при диабете 2 типа организм не может производить это вещество.
Предупреждающие признаки диабета 1 типа
Предупреждающие признаки диабета 1 типа разовьются быстрее, чем признаки его родственного заболевания.
Представители органов здравоохранения заявляют, что они могут появиться «относительно внезапно» из-за нескольких пересекающихся условий и факторов.
К ним относятся генетика, подверженность вирусам и воздействие на окружающую среду.
Ранние симптомы включают:
Затуманенное зрение
Повышенная жажда
Чрезмерное мочеиспускание
Необъяснимая потеря веса
Перепады настроения или раздражительность
Чрезмерный голод
Ночное недержание мочи у детей, не имевших раньше
Слабое место
Усталость
Предупреждающие признаки диабета 2 типа
Диабет 2 типа часто протекает постепенно, и для его полного проявления могут потребоваться месяцы или годы.
Таким образом, симптомы не такие внезапные, как тип 1, и могут изначально указывать на другие состояния.
Постоянно высокий уровень сахара в крови вызывает ряд заболеваний, поэтому очень важно выявить ранние признаки диабета.
Некоторые ранние предупреждающие признаки диабета 2 типа совпадают с признаками первого типа, например частое мочеиспускание, повышенная жажда, чрезмерный голод, усталость и нечеткое зрение.
Симптомы, традиционно связанные только с типом 2, включают:
Медленное заживление порезов или ран
Покалывание, боль или онемение в руках и ногах
Темные пятна на коже
Зуд и дрожжевые инфекции
Что произойдет, если диабет прогрессирует?
Без выявления и лечения высокий уровень сахара в крови также может вызвать:
Проблемы с сексуальной активностью
Гладить
Повреждение нерва
Невропатия
Заболевания глаз и потеря зрения
Проблемы со стопами
Заболевание почек
Сердечное заболевание