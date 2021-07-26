Вода какой температуры резко снижает вес, рассказали эксперты
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Вода какой температуры резко снижает вес, рассказали эксперты

1:30:097/26/2021Фото: pixabay.com
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Рекомендуемое ежедневное потребление воды составляет около двух литров в день; тем не менее, это всего лишь рекомендация, и она может варьироваться в зависимости от каждого человека.

стакан, вода, лед
Употребление холодной воды вместо воды комнатной температуры может помочь быстрее похудеть

Снижение веса достигается за счет еды в условиях дефицита калорий, что означает потребление меньшего количества калорий, чем сжигает организм. Однако один эксперт поделился тем, что употребление холодной воды вместо воды комнатной температуры может помочь похудевшим быстрее похудеть.

Очень важно поддерживать водный баланс, особенно при регулярных тренировках. Рекомендуется выпивать не менее двух-трех литров воды в день, и это может иметь как краткосрочные, так и долгосрочные эффекты, пишет express.co.uk.

Когда пот испаряется с кожи, он отводит тепло от тела, что также вызывает потерю жидкости организма.

Вот почему чрезвычайно важно восполнять потери жидкости во время и после тренировки.

В беседе с Express.co.uk Дэвид Винер, специалист по обучению в приложении Freeletics для фитнеса и образа жизни, основанном на искусственном интеллекте , объяснил, как питьевая вода может помочь похудевшим.

Он сказал: «Есть много неубедительных исследований, в которых изучалась связь между водой и потерей веса.

«Хотя никто прямо не указал, что существует прямая связь, несомненно, существует некоторая форма корреляции. Есть ряд исследований, которые доказывают, что употребление большего количества воды в течение дня может способствовать снижению веса и поддержанию веса. Было доказано, что питьевая вода улучшает расход энергии в состоянии покоя - или увеличивает количество сжигаемых калорий. Было показано, что употребление холодной воды вместо воды комнатной температуры улучшает эти эффекты, поскольку приводит к временному ускорению метаболизма в результате термогенеза. Это означает, что ваше тело тратит больше энергии на повышение температуры тела. И, следовательно, тем больше калорий вы сжигаете в целом».

Одно исследование 2014 года показало, что у тех, кто выпил 500 мл холодной воды, наблюдалось увеличение расхода энергии.

12 участников сожгли на два-три процента больше калорий, чем обычно, за 90 минут после употребления воды.

Эксперт добавил: «Некоторые люди утверждают, что употребление воды перед едой снижает аппетит.

«Это в значительной степени связано с тем, что выбор воды вместо других напитков, таких как сок или другие сладкие напитки, значительно снизит потребление калорий.

«Кроме того, связь между употреблением воды перед едой и снижением аппетита была показана только у людей среднего и старшего возраста».

В другом исследовании 2014 года, опубликованном в Журнале естествознания, биологии и медицины, в течение восьми недель было обследовано 50 женщин с избыточным весом.

Участники выпили 500 мл воды за 30 минут до завтрака, обеда и ужина в дополнение к своему обычному потреблению воды.

У женщин снизилась масса тела, жировые отложения и индекс массы тела.

Они также сообщили о снижении аппетита в течение дня.

Дэвид добавил: «Рекомендуемое ежедневное потребление воды составляет около двух литров в день; тем не менее, это всего лишь рекомендация, и она может варьироваться в зависимости от каждого человека. Например, людям, которые чаще потеют или чаще тренируются, потребуется больше воды, чем тем, кто этого не делает. Постоянное увлажнение также важно во время тренировок. Если ваши мышечные клетки обезвожены, процесс наращивания мышечной массы замедляется. Вода растворяет электролиты и распределяет их по всему телу, уменьшая симптомы, которые могут негативно повлиять на упражнения, такие как спазмы. Кроме того, вода позволяет телу потеть, что поддерживает температуру тела и снижает усталость, что может позволить вам тренироваться дольше и сжигать больше калорий».

Эксперт предупреждает, что вода не заменитель еды.

Он сказал: «Вы должны продолжать получать дневную норму калорий, выпивая около двух литров воды в день».

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