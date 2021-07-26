Какой сегодня церковный праздник 26 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 26 июляСобор Архангела Гавриила
Преподобного Стефана Савваита
Народные праздники
Гаврила Летний
В этот народный праздник чтут память Архангела Гавриила.
Считается, что этот святой покровительствует громом и может спалить копну сева. В некоторых регионах в этот день не принято работать, чтобы его не разгневать.
В старину в этот праздник молились Божьей Матери, чтобы успеть завершить полевые работы до начала сезона дождей.
Дождливая погода в этот день сулит морозную и снежную зиму.
Приметы
- Сухая погода в этот день – к хорошей осени, сильные дожди – к гибели урожая.
- Если вечером вьется много мошкары – ждите урожай грибов.
- День выдался сухим, жарким и солнечным – к хорошей погоде в первые осенние месяцы.
- Пчелы летят в поля с самого утра – к хорошей погоде весь день.
- После теплого дня рыба делает множество кружков на спокойной воде – к вёдру.
Источник: my-calend