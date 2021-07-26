Какой сегодня церковный праздник 26 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 26 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:127/26/2021Фото: Wikimedia Commons
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Считается, что в этот день не принято работать, чтобы не разгневать архангела Гавриила.

церковь
Сегодня, 26 июля, поста нет

Православные праздники 26 июля

Собор Архангела Гавриила
Преподобного Стефана Савваита

Народные праздники

Гаврила Летний

В этот народный праздник чтут память Архангела Гавриила.

Считается, что этот святой покровительствует громом и может спалить копну сева. В некоторых регионах в этот день не принято работать, чтобы его не разгневать.

В старину в этот праздник молились Божьей Матери, чтобы успеть завершить полевые работы до начала сезона дождей.

Дождливая погода в этот день сулит морозную и снежную зиму.

Приметы


  • Сухая погода в этот день – к хорошей осени, сильные дожди – к гибели урожая.
  • Если вечером вьется много мошкары – ждите урожай грибов.
  • День выдался сухим, жарким и солнечным – к хорошей погоде в первые осенние месяцы.
  • Пчелы летят в поля с самого утра – к хорошей погоде весь день.
  • После теплого дня рыба делает множество кружков на спокойной воде – к вёдру.


Источник: my-calend

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