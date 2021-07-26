26 июля – Собор Архангела Гавриила: О чем нужно просить святого и в каких жизненных ситуациях он помогает каждому

Архангел Гавриил считается самым главным вестником Господа Бога и почитается он дважды в году. Первый раз - на следующий день после Благовещения, в честь того, что это именно он принес вести Богородице о том, что она родит Сына Божьего. А второй раз сегодня - 26 июля, в честь освящения первого Собора, построенного в его честь в Константинополе.
Считается, что архангел Гавриил занимает особое положение в небесной иерархии и поскольку он является одним из самых приближенных к Господу, то считается, что в самых сложных и тяжелых ситуациях он может предстательствовать перед Господом Богом.
К нему обращаются в молитвах о защите от врагов и несправедливости, с просьбами о исцелении тяжелых заболеваниях, о наставлении на путь истинный, молятся о счастье в семе, о поиске любимого человека, об укреплении веры.
Молятся люди, находящиеся в отчаянии, депрессии и с тяжелыми душевными переживаниями и заболеваниями.
Молитва первая
Молитва вторая
Молитва о семейном счастье, замужестве и мире в семье
Молитва об исцелении