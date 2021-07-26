Каким будет "санитарный щит" в России, объяснила Татьян Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала о том, что к 2030 году в стране создадут 36 лабораторий по изучению биологических агентов. А к 2024 году в России оснастят 240 пунктов пропуска через государственную границу, которые позволят быстро проводить экспресс-диагностику, чтобы идентифицировать угрозы.
- Второй момент, который является очень серьезным, это создание новых лабораторий, современных лабораторий, которые изучают биологические агенты, до 2030 года должно быть создано 36 таких лабораторий, — сказала она.
Отметим, что на прошлой неделе Голикова на совещании с президентом рассказала о том. Что власти создадут проект «санитарного щита», который будет защищать Россию от всех потенциальных новых пандемий. По ее словам, на его создание будет потрачено 30 млрд руб., которые планируется потратить в течение трех лет, до 2024 года.