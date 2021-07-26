Мать нашла потерянного сына спустя 66 лет

86-летняя англичанка Исси Карр 66 лет искала своего сына, которого у нее забрали сразу после рождения. К счастью, ей удалось найти не только своего ребенка, но даже собственную внучку.
Выяснилось, что 66 лет, в 1955 года назад Карр родила мальчика в одной из больниц. Она назвала мальчика Джорджем. Новорожденного забрали у британки сразу после родов, поскольку ее родители были против ребенка: мать девушки была убеждена, что та никогда не выйдет замуж с младенцем на руках. Родительница заверила дочь, что она быстро забудет о сыне и будет жить счастливо. Однако время шло, а Карр постоянно вспоминала о сыне.
Она искала его много лет, пока не узнала, что есть специальный сервис, который помогает разыскать потерявшихся родственников. Она загрузила туда свои результаты анализов на ДНК и стала ждать. Так, ее данные совпали с ДНК 43-летней женщины по имени Ким Картью из Австралии, которая оказалась ее внучкой. Выяснилось, что Картью искала своего отца — сына Карр. Тогда бабушка и внучка объединили усилия и нашли мужчину по имени Кит Гаррахи, проживающего в Австралии.
Он едва не лишился дара речи, когда узнал, что его ищет не только дочь, но и мать. После окончания ковидных ограничений они все планируют встретиться.